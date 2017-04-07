Антенна размером с Землю начала фотографировать черную дыру в центре Млечного Пути

Источник: NASA

Черная дыра в центре Млечного Пути, получившая название Стрелец А*, удалена от нас на 26 тысяч световых лет. При том что ее радиус оценивается всего лишь в 24 миллионов километров (что в два раза уже орбиты Меркурия), ее масса, по последним подсчетам, составляет около 4 миллионов солнечной. Несмотря на то, что этот объект находится в нашей галактике, его наблюдение нельзя назвать легкой задачей. Учитывая размер Стрельца А* и расстояние до нее, попытка разглядеть черную дыру с помощью одного телескопа эквивалентна попытке увидеть резиновый мячик на поверхности Луны.

По оценкам ученых, чтобы достичь такого разрешения необходим телескоп с апертурой порядка 10 тысяч километров — для сравнения, диаметр Земли составляет чуть менее 13 тысяч километров.

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Однако создать такую гигантскую систему можно, используя метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами. В этом случае несколько телескопов, находящихся на разных континентах, объединяются в интерферометр, который имитирует телескоп с размерами, равными максимальному расстоянию между исходными устройствами. В рамках проекта Event Horizon Telescope объединятся сразу восемь телескопов из шести точек земного шара — Испании, Аризоны, Гавайев, Мексики, Чили и Антарктиды. Особенно важную роль сыграло присоединение обсерватории ALMA: благодаря этому чувствительность и разрешающая способность EHT повысилась на порядок. Из-за того, что ALMA сама по себе представляет интерферометр из 66 приемных антенн, ее подключение к общей системе оказалось нетривиальной задачей. Исследователи из Массачусетского технологического института создали специальное программное обеспечение и оборудование, включая мазер на атомах водорода и волоконно-оптическую систему, которая позволяет передавать данные со скоростью 8 гигабит в секунду на четыре записывающих устройства (Mark 6). После обновления до 61 телескопа ALMA смогут работать синхронно друг с другом, а также с остальными участниками проекта.

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