Умерла последняя жительница поселка Владиславский

Деревня Овчинниково — один из самых старейших в Коченевском районе населенных пунктов. Если окунуться в историю, то свое название нынешний Овчинниковский сельсовет получил из-за фамилии проживавшей в ней изначально семьи Овчинниковых. Большую роль в образовании деревни сыграл старый Московский тракт, на котором в 1720 году появилось зимовье Овчинниково. Круглый год именно здесь останавливался эшелон с арестантами.

По словам сторожил, первым был построен этапный дом. Чуть позже для обслуживания ссыльных переселенцев была построена больница, а потом и школа. Деревня постепенно пополнялась новыми переселенцами. Уже 1911 году численность населения составляла чуть больше тысячи человек. Основным источником дохода был хлеб и коровье молоко. В 1971 году был образован один из крупнейших совхозов молочно-мясного направления. В те годы в деревню активно переселялись молодые специалисты: агрономы, врачи, зоотехники, бухгалтера и так далее. Деревня прирастала новыми улицами и пополнялась молодыми семьями.

В 1992 году совхоз был реорганизован в акционерное общество закрытого типа, а в 2004-м и вовсе прекратил свое существование. Образовавшиеся на его территории фермерские хозяйства дальнейшего развития не получили и самоликвидировались. На сегодняшний день на территории Овчинниковского сельсовета нет ни одного предприятия. Земли сельхозназначения частично распроданы, перспективы печальны. Число жителей постепенно сокращается.

Сегодня в муниципальное образование входят четыре населенных пункта: деревня Овчинниково, поселки Большая Поляна, Владиславский и Новорощинский, где зарегистрированы 787 человек, из них проживает значительно меньше. Поселок Владиславский уже можно ликвидировать. Недавно здесь скончалась последняя жительница. Ей было 90 лет.

Жителей там, в принципе, нет, исключительно летом приезжают горожане, которых прописано 13 человек. Чтобы не пустовали земли, 7000 гектаров были проданы Криводановскому свинокомплексу. Работает он третий год, и, честно сказать, местные жители надеялись, что он предоставит рабочие места. Но, к сожалению, задействованы немногие жители деревни, да и то только в сезон полевых работ.

Для овчинниковцев проблема занятости является самой острой. Кроме бюджетной сферы, где каждый держится за свое место, другой работы в селе нет.

Многие работают вахтовым методом. Хорошим подспорьем деревенским жителям, как и прежде, является земля. Многие занимаются подсобным хозяйством. На сегодняшний день частного КРС насчитывается около 130 голов.

По словам главы муниципалитета Виктора Якименко, в их муниципалитете есть множество проблем, они решаются по мере поступления денежных средств в бюджет, который тоже оставляет желать лучшего. Сегодня он составляет чуть более 5 миллионов. Львиная доля уходит на содержание сельского Дома культуры, который требует серьезного внимания, а точнее, вложений: необходимо отремонтировать крышу, крыльцо, разбить клумбу и так далее.

— Но денег на это нет, — сетует глава. — У нас огромная проблема с оказанием медицинской помощи, а именно с автомобилем скорой помощи, который практически обездвижен. На выезд медработник приезжает на «Жигулях» водителя скорой помощи. Не дай Бог что-то случится, мы просто не сможем доставить больного до ЦРБ. И этот вопрос никак не может разрешиться в течение последних семи лет; куда мы только не обращались, но воз и ныне там… Аптеки, кстати, тоже нет. Лекарства привозит медицинский работник исключительно под заказ. Больничный лист здесь тоже не оформляют, поэтому в любом состоянии нужно добраться до Коченевской ЦРБ.

Одной из самых волнующих селян проблем является и отсутствие детского сада, так как дети в школу приходят совершенно неподготовленные, от того есть сложности в дальнейшем изучении школьной программы. Учителя недовольны и отсутствием Интернета, что затрудняет работу. Да и в современном мире без связи — как без рук. Как следствие — в Овчинниковском муниципальном образовании нет ни одного банкомата. Получить честно заработанные можно только преодолев 60 километров — в райцентре.

В программу «Школьное окно», финансируемую Новосибирской областью, к сожалению, вовремя не прошли. Старые оконные рамы совсем обветшали, сквозит отовсюду, что тоже добавляет дополнительных затрат, ведь здание быстро выветривается и остывает.

Не хватает финансов, чтобы решить вопрос по ремонту дорог, замены водопровода, освещению и прочему. И дело не в том, что не хотят работать, а в том, что просто не на что.

— Есть, конечно, и положительные моменты. Исправно работает почтовое отделение, пенсия и пресса всегда поступает вовремя, — продолжает Виктор Якименко. — Есть в деревне и продуктовые магазины — три на выбор. Довольно часто в село приезжают торговцы. Помимо продуктов, предлагают одежду и обувь.

В завершение разговора сельский глава добавил: «Совсем недавно только рассчитались с монополистами. В прошлом году приобрели детскую площадку, которую будут монтировать в этом году. Сейчас в Овчинниковской школе обучаются 62 ребенка. В прошлом году приобрели лыжи, ботинки, палки, которые пользуются спросом, и участвуем в районных соревнованиях. Обновили оргтехнику, отремонтировали общественный колодец в поселке Новорощинском. С тем, что не получается сделать своими силами, мы обращаемся к нашим депутатам, которые нам не отказывают».