Парад Победы в Ростове-на-Дону откроют барабанщицы из кадетского корпуса

Они первыми будут чеканить шаг по Театральной площади южной столицы 9 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 7 апреля, состоялась первая гарнизонная тренировка.

В войсках ЮВО репетиции военных парадов идут полным ходом. В этом году впервые торжественным маршем пройдут юнармейцы.

«На кадетов и юнармейцев ложится самая ответственная задача — достойно завершить прохождение пешей колонны. Согласно давней традиции суворовцы всегда являлись украшением парадов, подчеркивая преемственность поколений», — отметил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, в конце марта стало известно об участии в параде Победы, посвященном 72-й годовщине разгрома гитлеровцев в Великой Отечественной войне, 1,5 тыс. военнослужащих. Они приступили к репетициям в феврале.

Кроме того, по Театральной площади и Большой Садовой проедет около 50 единиц техники. Это бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, ракетные комплексы «Хризантема», «Искандер-М», «Бастион», гаубицы «Мста-Б». Особое внимание зрителей будет приковано к зенитной ракетной системе С-400 «Триумф» и модернизированному бронеавтомобилю «Тигр-М», которые проедут по ростовским улицам впервые.

Напомним, первая совместная тренировка на Театральной площади состоится 3 мая. Генеральная репетиция парада Победы намечена на 7 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области утвержден план основных областных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы. На подготовку и празднование из регионального бюджета выделено около 15 млн рублей.