Новый арендатор Железнодорожных ворот в Калининграде планирует открыть планетарий

— В вопросе Железнодорожных ворот уже точку, наверное, можно поставить. В конце марта-начале апреля подведомственное службе учреждение по охране памятников завершило конкурс по отбору арендатора на Железнодорожные ворота. Сейчас мы согласуем, что новый пользователь в первую очередь по памятнику будет делать, как будет размещаться. Там планируется размещение планетария, — сказал Маслов.

Руководитель учреждения добавил, что Железнодорожными воротами интересовались четыре потенциальных арендатора и все они планировали создавать там объекты культурного функционала. Однако до подачи заявок на конкурс дошёл только единственный инвестор, который и выиграл аукцион.

Ранее врио министра по культуре и туризму Андрей Ермак говорил, что потенциальные арендаторы интересуются Железнодорожными воротами возле парка Победы в Калининграде и рассматривают возможность использовать объект как передвижной планетарий и сообщество «Народный экскурсовод».

Железнодорожные ворота построили в 1869 году. Через них проходила железная дорога на Пиллау (Балтийск). После того как в центре города убрали оборонительные сооружения, по бывшему валу проложили улицу Дойчорденринг — нынешний Гвардейский проспект.