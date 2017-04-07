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16:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Новый арендатор Железнодорожных ворот в Калининграде планирует открыть планетарий

В Железнодорожных воротах возле парка Победы планируют открыть планетарий. Об этом заявил руководитель региональной службы по охране памятников Евгений Маслов после оперативного совещания правительства в пятницу, 7 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— В вопросе Железнодорожных ворот уже точку, наверное, можно поставить. В конце марта-начале апреля подведомственное службе учреждение по охране памятников завершило конкурс по отбору арендатора на Железнодорожные ворота. Сейчас мы согласуем, что новый пользователь в первую очередь по памятнику будет делать, как будет размещаться. Там планируется размещение планетария, — сказал Маслов.

Руководитель учреждения добавил, что Железнодорожными воротами интересовались четыре потенциальных арендатора и все они планировали создавать там объекты культурного функционала. Однако до подачи заявок на конкурс дошёл только единственный инвестор, который и выиграл аукцион.

Ранее врио министра по культуре и туризму Андрей Ермак говорил, что потенциальные арендаторы интересуются Железнодорожными воротами возле парка Победы в Калининграде и рассматривают возможность использовать объект как передвижной планетарий и сообщество «Народный экскурсовод».

Железнодорожные ворота построили в 1869 году. Через них проходила железная дорога на Пиллау (Балтийск). После того как в центре города убрали оборонительные сооружения, по бывшему валу проложили улицу Дойчорденринг — нынешний Гвардейский проспект.

В 2007 году ворота передали Калининградскому историко-художественному музею. Спустя несколько лет сооружение отреставрировали. Объект оборудовали подсветкой, на территории установили фонари и биотуалеты.

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