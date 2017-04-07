В НГХМ открывается выставка с элементами дополненной реальности
На выставке представлены произведения искусства Западной Европы
На выставке представлены произведения искусства Западной Европы
Выставка «Искусство реставрации» с элементами дополненной реальности открывается в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) 7 апреля, сообщается на сайте музея.
На выставке представлены произведения
Все экспонаты впервые представлены в созданном по инициативе Минкультуры РФ мобильном приложении Artefact. Пользователь сможет узнать историю создания произведения искусства, наведя камеру мобильного устройства на предмет. В режиме дополненной реальности экспонат можно увидеть таким, каким его видели лишь музейные сотрудники и реставраторы.