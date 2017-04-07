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13:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В НГХМ открывается выставка с элементами дополненной реальности

На выставке представлены произведения искусства Западной Европы XVI—XVIII вв.еков.

Выставка «Искусство реставрации» с элементами дополненной реальности открывается в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) 7 апреля, сообщается на сайте музея.

На выставке представлены произведения декоративно-прикладного искусства и графики Западной Европы XVI—XVIII вв.еков, отреставрированные в Центре имени И. Э. Грабаря. Посетителей ждут западноевропейские гравюры из фондов НГХМ, а также керамический сосуд работы итальянского мастера эпохи Возрождения Орацио Помпеи.

Все экспонаты впервые представлены в созданном по инициативе Минкультуры РФ мобильном приложении Artefact. Пользователь сможет узнать историю создания произведения искусства, наведя камеру мобильного устройства на предмет. В режиме дополненной реальности экспонат можно увидеть таким, каким его видели лишь музейные сотрудники и реставраторы.

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