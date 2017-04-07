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13:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Сервис по выдаче загранпаспортов возобновил работу

Государственное предприятие «Документ» утром пятницы в полном объеме возобновило свою работу.

Источник: Telegraf.com.ua

В СБУ подчеркивают, что следственные действия не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов.

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«Всю ночь технические работники предприятия “Документ” и телекоммуникационной компании, имеющие соответствующую лицензию и предоставляющие защищенные каналы связи центра обслуживания граждан, работали над восстановлением и установкой нового оборудования, маршрутизаторов, чтобы уже сегодня с утра паспортные сервисы начали работать и люди, которые желают оформить документ или получить уже готовый загранпаспорт, смогли это сделать», — сказал пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

Он подчеркнул, что уже в пятницу утром предприятие работает в полном объеме и предоставляет услуги украинцам. По словам пресс-секретаря, в рамках уголовного производства СБУ изъяла некоторое оборудование коммуникационной компании, которая обеспечивает спецсвязь.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что действия сотрудников спецслужбы «не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов».

Напомним, в четверг Государственное предприятие «Документ» сообщило о временной приостановке работы всех своих центров «Паспортный сервис», где осуществляется оформление заграничных паспортов и ID-карт.

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