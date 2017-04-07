Сервис по выдаче загранпаспортов возобновил работу
Государственное предприятие «Документ» утром пятницы в полном объеме возобновило свою работу.
Государственное предприятие «Документ» утром пятницы в полном объеме возобновило свою работу.
В СБУ подчеркивают, что следственные действия не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов.
«Всю ночь технические работники предприятия “Документ” и телекоммуникационной компании, имеющие соответствующую лицензию и предоставляющие защищенные каналы связи центра обслуживания граждан, работали над восстановлением и установкой нового оборудования, маршрутизаторов, чтобы уже сегодня с утра паспортные сервисы начали работать и люди, которые желают оформить документ или получить уже готовый загранпаспорт, смогли это сделать», — сказал
Он подчеркнул, что уже в пятницу утром предприятие работает в полном объеме и предоставляет услуги украинцам. По словам
В свою очередь
Напомним, в четверг Государственное предприятие «Документ» сообщило о временной приостановке работы всех своих центров «Паспортный сервис», где осуществляется оформление заграничных паспортов и