Сервис по выдаче загранпаспортов возобновил работу

В СБУ подчеркивают, что следственные действия не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов.

«Всю ночь технические работники предприятия “Документ” и телекоммуникационной компании, имеющие соответствующую лицензию и предоставляющие защищенные каналы связи центра обслуживания граждан, работали над восстановлением и установкой нового оборудования, маршрутизаторов, чтобы уже сегодня с утра паспортные сервисы начали работать и люди, которые желают оформить документ или получить уже готовый загранпаспорт, смогли это сделать», — сказал пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

Он подчеркнул, что уже в пятницу утром предприятие работает в полном объеме и предоставляет услуги украинцам. По словам пресс-секретаря, в рамках уголовного производства СБУ изъяла некоторое оборудование коммуникационной компании, которая обеспечивает спецсвязь.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что действия сотрудников спецслужбы «не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов».