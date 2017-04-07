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13:07 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве священник-некромант организовал новую секту

Николай Наслудов подумывает о расширении своей паствы.

Бывший настоятель Свято-Покровского храма Николай Наслудов, который в 2015 году откопал труп жены и заставлял прихожан церкви на него молиться, вновь оказался в центре скандала. Об этом сообщают «Вести».

Родственница одного из бывших прихожан Ольга рассказала журналистам, что адепты Николая снова начали собираться в доме на ул. Челюскинцев в Бортничах. Соседи жалуются, что у них начала пропадать домашняя птица.

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«Мы предполагаем, что это связано с их обрядами», — рассказала женщина.

По ее словам, после того как два года назад адептов Наслудова со скандалом выгнали из церкви, те перебрались в дом прихожанки. Теперь во дворе ее дома постоянно работают несколько бородатых мужчин в черном, которые рубят дрова и помогают по хозяйству. Иногда им машинами привозят картошку. А по праздникам приходят еще люди и сам Наслудов.

Жители района говорят, что адепты с Наслудовым закрываются в доме, где проводят свои обряды.

По данным журналистов, бывший священник не теряет желание заполучить назад храм, в котором он два года назад проводил службы.

«У нынешнего настоятеля он просил дать ему в пользование помещение, так как дом прихожанки с недавнего времени не вмещает всех желающих приобщиться к обрядам. Но ему отказали. На этой почве у них произошел конфликт», — рассказала прихожанка Светлана.

Отметим, что Наслудов запрещал прихожанам пользоваться паспортами, мобильными телефонами, современной техникой и пластиковыми картами. Детям в его организации не разрешалось ходить в школы и детсады, а взрослым — обращаться в поликлиники и больницы. В здании при храме были келии, где в антисанитарийных условиях проживали почти 100 адептов, а на стенах помещения изображены родственники священника в образе святых.

Напомним, что в позапрошлом году бывший священник распорядился, чтобы выкопали из могилы гроб с телом его жены и поставили его в церкви, так как, по его мнению, женщина — святая, а тело ее нетленно. Примечательно, что о смерти супруги мужчина не сообщил в соответствующие госорганы.

В прокуратуре Киева сообщили, что бывшему священнику вменяют «надругательство на могилой». Слушания по этому делу все еще продолжаются.

«Самого Наслудова выпустили под личное обязательство, так как преступление не тяжкое, хоть и резонансное, и вряд ли он получит тюремный срок», — сказала спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Позже священник был отлучен от церкви и проходил психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым и здоровым. В церкви его действия, естественно, осуждают.

«Николай Наслудов запрещен в богослужении. Это значит, что никаких священнодействий он совершать не может и не имеет права даже носить священническую одежду. Те, кто участвуют с ним в “богослужениях”, также считаются неканоническими», — сказал «Вестям» спикер УПЦ епископ Климент.

Ранее «Обозреватель» сообщал, что в сауне под Киевом правоохранители обнаружили мертвым клирика Киевской епархии УПЦ МП. Смерть якобы застала священника в сауне с девушками легкого поведения, которые к тому же ограбили мужчину.

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