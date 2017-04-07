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14:30 (мск), источник: ТАСС

Челябинская область вошла в федеральный проект по улучшению здоровья школьников

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Пять школ Челябинской области вошли в федеральный пилотный проект, который позволит государству скорректировать акценты в профилактике и лечении детских болезней.

Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального Министерства здравоохранения Эльвира Домрачева.

«Все пять школ Челябинской области, вошедших в федеральный пилотный проект по развитию школ здоровья, находятся в областном центре. Для участия в проекте в них отобрано 300 детей, по 60 в каждом учебном заведении», — сказала она.

По словам Домрачевой, в Челябинской области проект будет реализован поэтапно в течение ближайших двух лет. Сначала в регион приедет бригада специалистов федерального Минздрава, которые обследуют отобранных детей. Затем врачи будут наблюдать за состоянием здоровья подростков и давать рекомендации по лечению выявленных заболеваний и их профилактике. Позже специалисты Минздрава подготовят для региона рекомендации по профилактике и лечению детских заболеваний с учетом локальных особенностей.

«Как конечный результат этой работы, в перспективе мы ожидаем улучшение показателей по всем государственным программам: уменьшение младенческой, детской смертности, снижение инвалидности», — отметила в Домрачева.

Пилотный проект по улучшению здоровья школьников реализуется Минздравом России и научным центром здоровья детей (НЦЗД РАМН). Куратор проекта — председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Кроме Челябинской области, в него вошли школы еще семи регионов России (по одному в каждом федеральном округе).

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