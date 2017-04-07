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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Оппозиционер Развозжаев вышел из колонии

Оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный за организацию беспорядков на «Марше миллионов» в Москве в мае 2012-го, покинул колонию в Красноярске. Об этом 7 апреля сообщает «Радио Свобода».

Источник: РИА "Новости"

По словам Развозжаева, сейчас он намерен поправить свое здоровье. С дальнейшими планами оппозиционер пока не определился.

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В последующие два года Развозжаев будет находиться под надзором правоохранительных органов, отмечает «Радио Свобода». Кроме того, ему запрещено посещать массовые акции.

В июле 2014-го Развозжаев, в то время помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева, а также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов были признаны Мосгорсудом виновными в организации массовых беспорядков и приговорены к 4,5 годам лишения свободы каждый.

По версии следствия, они стали инициаторами событий на Болотной площади в мае 2012-го, когда согласованное с властями шествие и митинг вылились в столкновения с полицейскими. Тогда более 400 демонстрантов были задержаны, пострадали десятки человек.

Комментарии
3
Лука
Здоровье поправлять пусть летит к Ходорковскому , как поправят пусть оба возвращаются на привычное для них место !
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SNEGNAYA
Дружок пономорев сбежал за границу, куда подастся развожаев
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Сергей Саморуков
Я был на том митинге . Власть устроила провокацию , а потом людей посадила . Кстати , Удальцова посадили после фильма , показанного на НТВ , а не сами полицейские чего-то нарыли . А что ж на расследование Навального не отреагировали ???
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