Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Мнение: почему теракт произошел в день встречи Путина и Лукашенко
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
9Индуистский Новый год
10Европейские деревья года
13:47 (мск), источник: АиФ Самара

Между кочками и ямами. В Самаре проверили качество дорожного покрытия

Общественники, журналисты, дорожные полицейские и городские чиновники отправились в рейд, чтобы проверить состояние асфальта. Зачастую на приборе не хватило делений, чтобы измерить габариты ям.

Рейд стартовал с отрезка пути, что напротив рынка стройматериалов на ул. Олимпийской. Определить параметры ямы, напоминающей озерцо, не получилось — проверяющим не хватило трёхметровой измерительной рейки, клинышек в 16 см тоже подвёл — глубина оказалась примерно 20 см. А, тем временем, эта дорога является гарантийной.

«Ремонтировать её, по закону, обязана компания “Спецстройтехника”, выигравшая тендер, получившая деньги за ремонт и обслуживание. Уже через год покрытие разрушилось, а подрядчик просто исчез. Сейчас мы судимся с компанией. И, к сожалению, людям приходится ездить вот по таким улицам. Когда подсохнет, можно будет хотя бы насыпать асфальтовой крошки», — заявил Сергей Курносов, директор МБУ «Дорожное хозяйство».

На пересечении ул. Алма-Атинской с проспектом Металлургов недавно произошло крупное ДТП с пострадавшими. Усугубила ситуацию яма, размеры которой значительно превышают ГОСТы. Ещё по одному адресу проверки — близ пешеходного перехода на углу ул. Пугачевской и ул. Победы глубина огромной лужи доходила до 30 см., что в 6 раз больше допустимого предела. И только на проспекте Карла Маркса, вблизи от ул. Алма-Атинской, выбоины залатали в течение двух дней.

«В 80% всех ДТП, в которых пострадали или погибли люди, сопутствующей причиной является ненадлежащее состояние дорог. Содержание улично-дорожной сети напрямую влияет на безопасность движения, — сообщил Алексей Тулин, начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

По его словам в этом году из-за этого уже оштрафовали 420 должностных и 40 юридических лиц.

Причём суммы приходится выплачивать не малые. Так, если должностные лица если за неделю не исполнят предписание, то будут должны заплатить 20 — 30 тыс. руб. Организации — по 200 — 300 тыс.

Прямо в ходе рейда дорожные полицейские выписали МП «Благоустройство» предписание о необходимости устранения нарушений на пересечении ул. Алма-Атинской с пр. Металлургов. Ольга Устинова, первый зам. предприятия, пообещала в этот же день скорректировать планы и уже ночью направить рабочих устранять огрехи. Впрочем, «ямочно» в этом месте латали уже трижды, а серьёзного ремонта улица не видела все 10 лет.

На прощание чиновники договорились сотрудничать с инспекторами ГИБДД, чтобы оперативнее обеспечивать безопасное передвижение по городу.

Штрафы, это, конечно, хорошо, но необходимо искать более действенные рычаги давления дорожные компании, чтобы те добросовестно исполняли свои гарантийные обязательства, не исчезали «с радаров». Может быть, тогда самарские дороги станут качественнее, безопаснее, и наконец, перестанут быть всероссийским позором?

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заменить нельзя. Мифы о потреблении мяса, которым не стоит верить
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Оппозиционер Леонид Развозжаев вышел на свободу
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны» Комик скончался в Лос-Анджелесе на 91-м году жизни
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь