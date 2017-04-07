Между кочками и ямами. В Самаре проверили качество дорожного покрытия

Рейд стартовал с отрезка пути, что напротив рынка стройматериалов на ул. Олимпийской. Определить параметры ямы, напоминающей озерцо, не получилось — проверяющим не хватило трёхметровой измерительной рейки, клинышек в 16 см тоже подвёл — глубина оказалась примерно 20 см. А, тем временем, эта дорога является гарантийной.

«Ремонтировать её, по закону, обязана компания “Спецстройтехника”, выигравшая тендер, получившая деньги за ремонт и обслуживание. Уже через год покрытие разрушилось, а подрядчик просто исчез. Сейчас мы судимся с компанией. И, к сожалению, людям приходится ездить вот по таким улицам. Когда подсохнет, можно будет хотя бы насыпать асфальтовой крошки», — заявил Сергей Курносов, директор МБУ «Дорожное хозяйство».

На пересечении ул. Алма-Атинской с проспектом Металлургов недавно произошло крупное ДТП с пострадавшими. Усугубила ситуацию яма, размеры которой значительно превышают ГОСТы. Ещё по одному адресу проверки — близ пешеходного перехода на углу ул. Пугачевской и ул. Победы глубина огромной лужи доходила до 30 см., что в 6 раз больше допустимого предела. И только на проспекте Карла Маркса, вблизи от ул. Алма-Атинской, выбоины залатали в течение двух дней.

«В 80% всех ДТП, в которых пострадали или погибли люди, сопутствующей причиной является ненадлежащее состояние дорог. Содержание улично-дорожной сети напрямую влияет на безопасность движения, — сообщил Алексей Тулин, начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

По его словам в этом году из-за этого уже оштрафовали 420 должностных и 40 юридических лиц.

Причём суммы приходится выплачивать не малые. Так, если должностные лица если за неделю не исполнят предписание, то будут должны заплатить 20 — 30 тыс. руб. Организации — по 200 — 300 тыс.

Прямо в ходе рейда дорожные полицейские выписали МП «Благоустройство» предписание о необходимости устранения нарушений на пересечении ул. Алма-Атинской с пр. Металлургов. Ольга Устинова, первый зам. предприятия, пообещала в этот же день скорректировать планы и уже ночью направить рабочих устранять огрехи. Впрочем, «ямочно» в этом месте латали уже трижды, а серьёзного ремонта улица не видела все 10 лет.

На прощание чиновники договорились сотрудничать с инспекторами ГИБДД, чтобы оперативнее обеспечивать безопасное передвижение по городу.

Штрафы, это, конечно, хорошо, но необходимо искать более действенные рычаги давления дорожные компании, чтобы те добросовестно исполняли свои гарантийные обязательства, не исчезали «с радаров». Может быть, тогда самарские дороги станут качественнее, безопаснее, и наконец, перестанут быть всероссийским позором?