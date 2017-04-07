Лоукостер Ryanair запустит рейсы из Львова в Берлин раньше на месяц

Лоукостер Ryanair объявил, что откроет маршрут Львов-Берлин с 8 сентября, вместо анонсированного ранее старта в октябре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Билеты на сентябрь уже доступны для бронирования на сайте компании. Цена билета — от 27,99 евро в одну сторону.

Кроме того, в компании заявили, что в полночь 11 апреля стартует акция, когда приобрести билеты со Львова в Берлин можно будет за 579 гривен.

Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair принял решение о выходе на украинский рынок. Затем Boeing 737−700 авиакомпании Ryanair 14 марта совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны.

С 30 октября 2017 года компания откроет 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова — в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.