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14:20 (мск), источник: УНИАН

Лоукостер Ryanair запустит рейсы из Львова в Берлин раньше на месяц

В авиакомпании также анонсировали акцию, во время которой можно приобрести билеты дешевле.

Источник: УНИАН

Лоукостер Ryanair объявил, что откроет маршрут Львов-Берлин с 8 сентября, вместо анонсированного ранее старта в октябре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Билеты на сентябрь уже доступны для бронирования на сайте компании. Цена билета — от 27,99 евро в одну сторону.

Кроме того, в компании заявили, что в полночь 11 апреля стартует акция, когда приобрести билеты со Львова в Берлин можно будет за 579 гривен.

Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair принял решение о выходе на украинский рынок. Затем Boeing 737−700 авиакомпании Ryanair 14 марта совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны.

С 30 октября 2017 года компания откроет 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова — в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

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