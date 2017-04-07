Красноярские автобусы снова проверили на чистоту

С 1 по 30 апреля на городском пассажирском транспорте Красноярска проходит акция «Чистый автобус».

Перевозчики обязаны обеспечить выпуск на маршрут подвижного состава, соответствующего техническим, санитарным и экологическим нормам и требованиям. За нарушения предусмотрены штрафы: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 10 тысяч руб., для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. руб.

Специалисты департамента транспорта и службы контроля МКУ «Красноярскгортранс» проводят проверки на конечных остановочных пунктах. Проверяющие обращают внимание на наличие посторонних предметов в салоне, устаревшей наглядной информации, исправности сидений.

Заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Зуев 7 апреля принял участие в рейде, который проходил на конечном остановочном пункте «Академгородок», где проходят автобусные маршруты № 31, 35, 63 и 76.

«Контрольные мероприятия по санитарному состоянию пассажирского транспорта проводятся нами регулярно, а в связи с наступлением весеннего сезона еще раз обращаем внимание перевозчиков на данную проблему», — рассказал Анатолий Зуев.

В результате были выявлены нарушения санитарного состояния на маршрутах № 35 и 38, составлены материалы для направления в административные комиссии.