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13:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Минэкологии опровергло информацию о вырубке сосен на территории курорта Кисегач

Министерство экологии Челябинской области опровергло информацию местных СМИ о планируемых вырубках сосен на территории курорта «Кисегач». В ведомстве утверждают, что журналисты использовали информацию с общественного совета Чебаркуля, где обсуждали проект «Шишкино парк», сообщает пресс-служба.

«Шишкино парк» должен появиться на берегу озера Чебаркуль, рядом с железнодорожной станцией «Кисегач». Как отметил начальник управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора министерства экологии Челябинской области Сергей Лавров, проект не имеет никакого отношения к природоохранной зоне курорта Кисегач: «Данный проект будет реализован господином Шевченко на берегу озера Чебаркуль, которая не является особо охраняемой территорией Южного Урала».

В 2016 году компания «Инторг Урал» в правительстве Челябинской области защитила инвестиционный проект «Шишкино парк» по созданию на северном берегу озера Чебаркуль парка культуры и отдыха.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Чебаркуляа Сергей Шацкий объяснил, что в соответствии с генпланом и правилами землепользования и застройки данная территория отнесена к зоне парков, скверов, бульваров с разрешенным видом использования: озеленение территории, дорожно-тропиночная сеть, пляжи, площадки для отдыха и игр.

Компания-инвестор собирается построить на участке площадью 6800 кв.м детский городок, волейбольную и футбольную площадки, хоккейную коробку, веревочный парк, причал и многое другое. Главная цель — благоустройство территории, подведение коммуникаций. Основная масса планируемых объектов отнесена к условно разрешенному виду использования.

Разрешение на вырубку Артём Шевченко получил на основании заключения лесопатолога из центра защиты леса Челябинской области. Согласно данному заключению шесть сосен были признаны аварийными, и ещё 77 имеют механические повреждения. Таким образом, было получено разрешение на снос шести аварийных сосен, вызывающих угрозу жизни и здоровью отдыхающих. О том, что сосны были вырублены, Артём Шевченко рассказал на общественных обсуждениях с участием депутатов и жителей Чебаркульского городского округа.

В данный момент компания «Инторг Урал» не запрашивала разрешение на снос 77 повреждённых сосен. Инвестору отказано в разрешении на возведение объектов капитального строительства. Согласно законодательству на территории парков и скверов, в водоохраной зоне озера объекты капитального строительства могут возводиться строго в соответствии с проектом планировки территории и соблюдением требований Водного кодекса Российской Федерации. Таким образом, дальнейшая реализация проекта по созданию парка не предполагает сноса деревьев, резюмируют в министерстве.

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