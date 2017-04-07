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13:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Onur Air отказалась от планов организации авиарейсов в Стамбул из Нижнего Новгорода

Несмотря на то, что авиабилеты продавались по акции по «достаточно низкой цене», не было достаточного интереса со стороны пассажиров.

Onur Air отказалась от планов организации авиарейсов в Стамбул из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя по международным каналам продаж Onur Air Эльмиру Тулунай.

По ее словам, решение об отмене рейсов в Стамбул из Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска и Волгограда приняло руководство компании после того, как ознакомилось со статистикой продаж. Несмотря на то, что авиабилеты продавались по акции по «достаточно низкой цене», не было достаточного интереса со стороны пассажиров.

Кроме того, проект из Нижнего Новгорода Onur Air начинала как единственный перевозчик, после этого на рынок вошли другие перевозчики на турецкое направление. Из Самары летают другие турецкие авиакомпании, и Onur Air «решила оставить это направление им».

Onur Air планировала с мая 2017 года открыть регулярные рейсы в Стамбул три раза в неделю из Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Волгограда и аэропорта «Жуковский» (Московская область).

Как сообщалось ранее, убыток ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год превысил 65 млн.рублей.

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