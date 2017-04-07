Американцы построили тестовый участок Hyperloop

Источник: Hyperloop One

Проект транспортной системы Hyperloop был впервые представлен американским предпринимателем Илоном Маском в августе 2013 года. В перспективной системе специальные грузопассажирские капсулы будут передвигаться с большой скоростью по трубам. В трубах будет поддерживаться давление в одну тысячную от нормального атмосферного, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление капсул.

Источник: Hyperloop One

Теоретическая скорость движения капсул в трубах системы Hyperloop составит 1,2 тысячи километров в час. По данным компании Hyperloop One, в ее варианте трубной транспортной системы скорость движения составит около 740 километров в час. Тестовый участок, получивший название DevLoop, построен в пригороде Лас-Вегаса. Длина системы составляет 500 метров. На DevLoop компания Hyperloop One планируется отрабатывать собственные технологии левитации и движения капсул, вакуумирования и управления транспортными потоками.

Источник: Hyperloop One

До конца года американская компания намерена сформировать команду из 500 инженеров, ученых и рабочих, которые начнут работать над разработкой, тестированием и сертификацией технологий Hyperloop. Помимо завершения строительства DevLoop компания подвела предварительные итоги собственного конкурса Hyperloop One Global Challenge. В нем приняли около 2,6 тысячи участников, предлагавшие различные варианты прокладки трасс Hyperloop и свои идеи реализации технологии такого транспорта.

Источник: Hyperloop One

Согласно сообщению Hyperloop One, компания отобрала 11 команд, предложивших 11 разных вариантов маршрутов, которые свяжут 35 городов. Общая протяженность предложенных маршрутов Hyperloop составляет 4,5 тысячи километров. В число отобранных Hyperloop One маршрутов новой транспортной системы вошли: Бостон — Сомерсет — Провиденс (штаты Массачусетс и Род-Айленд, 103 километра); Шайенн — Хьюстон (Вайоминг — Колорадо — Оклахома — Техас, 1854 километра); Чикаго — Колумбус — Питтсбург (Иллинойс — Индиана — Огайо — Пенсильвания, 786 километров); Колорадо Фронт Рейндж — Маунтин Нетуорк (Колорадо — Юта — Невада — Калифорния, 580 километров); Кольцевая трасса в Колорадо Фронт Рейндж (Колорадо, 390 километров); Канзас-Сити — Сент-Луис (Канзас — Миссури, 387 километров); Лос-Анджелес — Сан-Диего (Калифорния, 195 километров); Майями — Орландо (Флорида, 414 километров); Рино — Лас-Вегас (Невада, 731 километр); Сиэтл — Портленд (Вашингтон — Орегон, 279 километров); Техасский треугольник (так называется район Техаса между Хьюстоном, Далласом и Сан-Антонио, протяженность участка Hyperloop в этом районе составит 1030 километров).

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