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14:13 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В парке «Битцевский лес» высадят 1,6 тысячи цветов

Подрядчика для проведения работ выберут при помощи электронного аукциона.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Парк ищет подрядчика для проведения работ по благоустройству памятника природы «Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу».

Победителю аукциона предстоит высадить деревья, кустарники и 1,6 тысячи многолетних цветов. Также надо будет проложить дорожки и разбить газоны. Общая площадь благоустройства — 0,7 гектара.

Подробную информацию о проведении электронных торгов можно найти на портале поставщиков Москвы.

Природно-исторический парк «Битцевский лес» — второй по величине в Москве, он входит перечень особоохраняемых территорий.

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