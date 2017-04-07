В парке «Битцевский лес» высадят 1,6 тысячи цветов
Подрядчика для проведения работ выберут при помощи электронного аукциона.
Подрядчика для проведения работ выберут при помощи электронного аукциона.
Парк ищет подрядчика для проведения работ по благоустройству памятника природы «Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу».
Победителю аукциона предстоит высадить деревья, кустарники и 1,6 тысячи многолетних цветов. Также надо будет проложить дорожки и разбить газоны. Общая площадь благоустройства — 0,7 гектара.
Подробную информацию о проведении электронных торгов можно найти на портале поставщиков Москвы.