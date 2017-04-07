В парке «Битцевский лес» высадят 1,6 тысячи цветов

Парк ищет подрядчика для проведения работ по благоустройству памятника природы «Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу».

Победителю аукциона предстоит высадить деревья, кустарники и 1,6 тысячи многолетних цветов. Также надо будет проложить дорожки и разбить газоны. Общая площадь благоустройства — 0,7 гектара.

Подробную информацию о проведении электронных торгов можно найти на портале поставщиков Москвы.