Британские ученые выяснили, чем пахнут старые книги

В ходе другого эксперимента исследователи предложили посетителям Художественной галереи Бирмингема описать запах более тысячи книг, найденных в букинистическом магазине в Лондоне. В результате одними из самых популярных для описания аромата стали слова «шоколад» и «какао». Также были использованы слова «кофе», «старый», «дерево» и «горение». Некоторые участники эксперимента уловили запахи рыбы, тела человека, ношеных носков и нафталина.

Исследователи Института устойчивого наследия попросили посетителей библиотеки собора Святого Павла в Лондоне охарактеризовать запах старых книг. В результате большинство посетителей описали аромат библиотеки как «древесный» — такой вариант ответа выбрали 100% посетителей. Кроме того, 86% назвали этот аромат дымчатым, 71% — земляным, еще 41% читателей почувствовали запах ванили, пишет Daily Mail.

Мы задокументировали слова, используемые посетителями для описания запахов книг и готовы приступить к дискуссии о разработке словаря, в котором были бы идентифицированы различные ароматы, имеющие культурное значение

Ученые также провели химический анализ взятых из книг в библиотеке летучих органических веществ, которые испаряются при низких температурах и могут быть восприняты как запахи.

Подробные детали исследования ученые изложили в статье на портале Heritage Science.

По мнению экспертов, запахи следует считать частью нашего культурного наследия, а значит необходимо заняться работой по их определению, защите и сохранению.

Исследователи считают, что их работа может пригодиться при воссоздании запахов и оформлении обонятельных выставок в музеях, чтобы помочь посетителям сформировать личную связь с экспонатами. Кроме того, будущая книга запахов может оказать помощь реставраторам в качестве диагностического инструмента для получения информации о состоянии объекта, с которым они работают.