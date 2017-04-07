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14:20 (мск), источник: Om1.ru

Вместе с перелетными птицами в Омскую область может попасть птичий грипп

Минприроды, Россельхознадзор и ветеринары принимают меры для того, чтобы в регионе не вспыхнула опасная болезнь.

Перелетные птицы, гнездящиеся в Омске с начала весны, представляют опасность для домашних птиц — пернатые могут заразиться птичьим гриппом. В связи с угрозой заболевания было проведено заседание Комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней.

Руководству птицеводческих, фермерских, владельцам личным хозяйств запретили выпускать птиц, чтобы всячески исключить контакт с перелетными птицами, а также принять дополнительные меры, чтобы укрепить биологическую защиту пернатых от заноса особо опасных болезней птиц.

Минприроды Омской области вместе с ветеринарами и региональной организацией «Омское областное общество охотников и рыболовов» порекомендовали обследовать водоемы для того, чтобы выявить больных или мертвых птиц, и отобрать патологический материал для проведения лабораторных исследований.

В целях контроля эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 2017 году отобрали и исследовали 2 648 проб биоматериала птиц из различных хозяйств региона.

Как сообщают в пресс-службе Россельхознадзора, генетический материал возбудителя гриппа птиц и специфические антитела к вирусу гриппа птиц в 2 031 пробе обнаружены не были, 617 проб еще находятся на исследовании.

В муниципальных районах уже прошли командно-штабные учения, на которых отрабатывались действия по ликвидации очагов гриппа. Сотрудники ведомства также контролируют соблюдение ветеринарного законодательства при продаже продукции животного происхождения, в том числе и на уличных лотках. Так, всего с начала 2017 года было проведено 119 подобных рейдов. 197 нелегальных торговцев были оштрафованы на общую сумму 102,1 тысячи рублей.

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