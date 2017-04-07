Вместе с перелетными птицами в Омскую область может попасть птичий грипп
Минприроды, Россельхознадзор и ветеринары принимают меры для того, чтобы в регионе не вспыхнула опасная болезнь.
Минприроды, Россельхознадзор и ветеринары принимают меры для того, чтобы в регионе не вспыхнула опасная болезнь.
Перелетные птицы, гнездящиеся в Омске с начала весны, представляют опасность для домашних птиц — пернатые могут заразиться птичьим гриппом. В связи с угрозой заболевания было проведено заседание Комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней.
Руководству птицеводческих, фермерских, владельцам личным хозяйств запретили выпускать птиц, чтобы всячески исключить контакт с перелетными птицами, а также принять дополнительные меры, чтобы укрепить биологическую защиту пернатых от заноса особо опасных болезней птиц.
Минприроды Омской области вместе с ветеринарами и региональной организацией «Омское областное общество охотников и рыболовов» порекомендовали обследовать водоемы для того, чтобы выявить больных или мертвых птиц, и отобрать патологический материал для проведения лабораторных исследований.
В целях контроля эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 2017 году отобрали и исследовали 2 648 проб биоматериала птиц из различных хозяйств региона.
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В муниципальных районах уже прошли