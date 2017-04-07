Служба занятости предлагает 46 тысяч вакансий кубанцам

Краснодар. 7 апр. — Новая Кубань. Официально не могут найти применение своим знаниям и умениям 17,5 тыс. жителей Краснодарского края.



При этом краевая служба занятости предлагает более 46 тыс. вакансий.



Министерство труда и социального развития Краснодарского края оценило ситуацию на рынке труда, как стабильную. По мнению специалистов, роста безработицы не ожидается.



По сравнению с прошлым отчетным периодом количество кубанцев, которые не могут найти себе работу снизилось на 0,2%, а стало больше на 10 тыс. Статистику опубликовали на официальном сайте администрации Краснодарского края.



С начала года центры занятости населения в разных районах края нашли работу 22,5 тыс. человек. Также в регионе регулярно проводятся ярмарки вакансий. За 3 месяца 2017 года было состоялись 285 подобных мероприятий.