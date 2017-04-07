В Крым на майские: что посмотреть на полуострове за несколько дней

Путешествие начинается с одного шага — для крымчан это не просто красивое высказывание, а правда жизни. Благодаря тому, что расстояния в Крыму относительно короткие, а многообразие ландшафтов до неприличия воодушевляет, гости и жители полуострова могут в любой момент оказаться на берегу моря, среди хвойных деревьев или же около волшебного дворца. Но давайте по порядку.

Как лучше добраться в город от аэропорта?

Все зависит от того, в каком направлении планируются незабываемые майские каникулы.

Конечно, отличным вариантом станет трансфер от отеля (быстро, удобно и без ненужных проблем), поскольку таксисты, которые работают в аэропорту ставят такие цены, что приезжие, наверное, моментально начинают жалеть о выбранном направлении отдыха.

Также можно без страха попробовать доехать до нужного отеля самостоятельно. Около аэропорта Симферополя есть остановка, откуда регулярно отходят местные маршрутки до ж/д и авто вокзалов (проезд — 13 рублей). А уже с ж/д и авто вокзалов можно купить билет на автобус в нужном направлении.

Как лучше передвигаться по полуострову?

Однозначно на машине! Если есть возможность арендовать машину или приехать на своей, то обязательно стоит ею воспользоваться. Если с авто не сложилось, то всегда есть альтернатива — в Крыму хорошо налажена транспортная сеть. В мае маршрутные такси ходят между городами с интервалом от 30 минут до часа. Цены на билеты колеблются в районе 100−200 рублей в одну сторону.

Кстати, в Крыму самая длинная троллейбусная линия в мире — «Симферополь-Ялта». За два с половиной часа можно преодолеть 86 километров на «рогатом». Несмотря на то, что это совсем неудобный способ передвижения, звучит впечатляюще.

Также по направлению Симферополь-Севастополь ходят электрички.

Что надо обязательно увидеть?

Крым — это то самое место, которое создано для активного подвижного отдыха. Чтобы пересечь полуостров с запада на восток понадобиться всего-то преодолеть 360 км. При этом туристов ждут фантастические виды, древние дворцы, невысокие горы и бескрайнее море. А какой в Крыму воздух!

Несмотря на то, что пляжному отдыху в Крыму еще далеко до идеала, многие едут на полуостров именно для того, чтобы понежиться у моря и соорудить песочные замки. Отметим, что в начале мая покупаться не получится, потому что море вряд ли прогреется выше +12. При этом некоторые пляжи Крыма настолько красивы, что заслуживают быть увиденными, даже если не представится возможность зайти в море.

Яшмовый пляж (мыс Фиолент) — чистый, малолюдный, дикий пляж, к которому ведут около 800 ступенек. Море здесь действительно прозрачное и какое-то особенное. Рядом, кстати, находится действующий Георгиевский монастырь. Добраться до пляжа можно из Севастополя на городской маршрутке или же на катере. Царский пляж (Новый Свет) — райский уголок Крыма. Добраться можно пешком, пройдя по экологической тропе (западная часть Нового Света), после чего надо свернуть в ущелье (20 минут ходьбы) или же воспользовавшись катером (намного проще и не менее красиво, однако есть вероятность, что в начале мая придется долго ждать водный транспорт!). Лисья бухта (Коктебель) — идеальное место для любителей палаточного отдыха. Дорога лежит от Коктебеля в сторону Щебетовки (на машине 40 минут); дорога, правда, ужасная.

Оказавшись в Крыму, обязательно стоит уделить внимание посещению дворцов полуострова. Сложно выделить однозначного фаворита, потому что сердца гостей полуострова всегда разрываются между сооружениями. Многим нравится Ливадийский дворец (Ливадия), который строился, как летняя резиденция Николая 2 и в 1945 году принимал руководителей союзных держав СССР, США и Великобритании. Также без внимания не оставляются Ласточкино гнездо (Ялта), которое напоминает настоящий рыцарский замок. Нельзя забывать, как о Массандровском дворце (Большая Ялта), так и о Воронцовском дворце (Алупка). Кстати, практически каждый дворец имеет собственный парк, где так здорово гулять в мае, когда еще нет сильной жары.

Подавляющее большинство дворцов расположены на территории Большой Ялты, поэтому можно осмотреть их одним махом, но мы бы этого делать не советовали. Не надо гнаться за количеством, лучше проникнуться одним-двумя величественными строениями, нежели впопыхах спутать все увиденное.

На парковую территорию дворцов зачастую пускают с животными, но это лучше уточнять на официальных сайтах конкретных объектов.

Кстати, любители животных обязаны заглянуть в парк-львов «Тайган», чтобы увидеть диких кошек вне вольеров, свободно перемещающихся прямо под ногами посетителей, для которых оборудованы специальные мостики. Помимо львов, тигров и других представителей кошачьих, у гостей будет возможность познакомиться с павлинами, которые свободно разгуливают по территории (отдельно от львов, разумеется), жирафов, медведей, обезьян и других. А еще в парке можно арендовать велосипеды, чтобы было проще передвигаться по его территории.

Отметим, что «Тайган» находится в поселке Белогорск (около 40 км от Симферополя) и, если добираться туда не удобно, то можно купить билет в Ялтинский зоопарк «Сказка» — владелец один и тот же. Зоопарк очень чистый, «домашний» с красивыми и ухоженными животными.

На территории Крыма расположены целых два города-героя — Керчь и Севастополь. На самом деле, побывать на полуострове надо хотя бы ради того, чтобы приехать в Севастополь! Город пропитан особой атмосферой и каким-то удивительным духом. Количество исторических достопримечательностей на один квадратный метр просто поражает.

Теперь переносимся в горы. На самом деле, крымские горы совсем небольшие (самая высокая гора Роман-Кош всего 1545 м.), но очень живописные и красочные. С вершин открываются потрясающие виды! Можно выделить Ай-Петри (Большая Ялта) — обязательно стоит прокатиться на канатной дороге на Ай-Петри (600 руб. туда-обратно), Мангуп-Кале — город крепость, который находится на вершине горы-останца (Бахчисарайский район) и гора Сокол, которая возвышается над морем всего на 477 метра (Новый Свет).

Нетуристические места Крыма.

Корреспонденту «АиФ-Крым» сложно вот так сразу припомнить места о которых знают только местные. В последние годы туризм развивается с пугающей скоростью, поэтому осталось мало уголков, фотографии которых нельзя было бы найти в брошюрах или интернете.

Пожалуй, можно составлю небольшой список водопадов, которые не являются визитной карточной Крыма, но в мае весьма впечатляют своей красотой.

Водопад Учан-Су («Летящая вода») — захватывающее зрелище: водопад падает с высоты 98 метров и является самым высоким в Крыму. Водопад находится в 8 километрах от Ялты, так что можно добраться на маршрутке с автовокзала курорта. Водопад Джур-Джур («Вода-вода») — самый мощный крымский водопад, который не иссякает даже летом. При этом и в самые жаркие дни температура воды не поднимается выше +12 градусов. Добраться можно из Алушты, но при этом около 40 минут придется идти пешком или же воспользоваться услугами таксистов, которые стоят на автостанции Генеральское (сюда Вы приедете из Алушты). Козырек — водопад, который получил свое название благодаря интересному выступу, с которого падает вода. Возникновение водопада связано с быстрым таянием снега, так что посещать его надо исключительно весной. Находится он в 3 километрах от села Передовое, до которого можно добраться из Севастополя.

Подсказки и мелочи, о которых не всегда знают туристы.