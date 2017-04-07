В Крым на майские: что посмотреть на полуострове за несколько дней
О самых красивых местах полуострова, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника, рассказывает «АиФ-Крым».
О самых красивых местах полуострова, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника, рассказывает «АиФ-Крым».
Путешествие начинается с одного шага — для крымчан это не просто красивое высказывание, а правда жизни. Благодаря тому, что расстояния в Крыму относительно короткие, а многообразие ландшафтов до неприличия воодушевляет, гости и жители полуострова могут в любой момент оказаться на берегу моря, среди хвойных деревьев или же около волшебного дворца. Но давайте по порядку.
Как лучше добраться в город от аэропорта?
Все зависит от того, в каком направлении планируются незабываемые майские каникулы.
Конечно, отличным вариантом станет трансфер от отеля (быстро, удобно и без ненужных проблем), поскольку таксисты, которые работают в аэропорту ставят такие цены, что приезжие, наверное, моментально начинают жалеть о выбранном направлении отдыха.
Также можно без страха попробовать доехать до нужного отеля самостоятельно. Около аэропорта Симферополя есть остановка, откуда регулярно отходят местные маршрутки до ж/д и авто вокзалов (проезд — 13 рублей). А уже с ж/д и авто вокзалов можно купить билет на автобус в нужном направлении.
Как лучше передвигаться по полуострову?
Однозначно на машине! Если есть возможность арендовать машину или приехать на своей, то обязательно стоит ею воспользоваться. Если с авто не сложилось, то всегда есть альтернатива — в Крыму хорошо налажена транспортная сеть. В мае маршрутные такси ходят между городами с интервалом от 30 минут до часа. Цены на билеты колеблются в районе 100−200 рублей в одну сторону.
Кстати, в Крыму самая длинная троллейбусная линия в мире — «Симферополь-Ялта». За два с половиной часа можно преодолеть 86 километров на «рогатом». Несмотря на то, что это совсем неудобный способ передвижения, звучит впечатляюще.
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Что надо обязательно увидеть?
Крым — это то самое место, которое создано для активного подвижного отдыха. Чтобы пересечь полуостров с запада на восток понадобиться
Несмотря на то, что пляжному отдыху в Крыму еще далеко до идеала, многие едут на полуостров именно для того, чтобы понежиться у моря и соорудить песочные замки. Отметим, что в начале мая покупаться не получится, потому что море вряд ли прогреется выше +12. При этом некоторые пляжи Крыма настолько красивы, что заслуживают быть увиденными, даже если не представится возможность зайти в море.
Яшмовый пляж (мыс Фиолент) — чистый, малолюдный, дикий пляж, к которому ведут около 800 ступенек. Море здесь действительно прозрачное и
Оказавшись в Крыму, обязательно стоит уделить внимание посещению дворцов полуострова. Сложно выделить однозначного фаворита, потому что сердца гостей полуострова всегда разрываются между сооружениями. Многим нравится Ливадийский дворец (Ливадия), который строился, как летняя резиденция Николая 2 и в 1945 году принимал руководителей союзных держав СССР, США и Великобритании. Также без внимания не оставляются Ласточкино гнездо (Ялта), которое напоминает настоящий рыцарский замок. Нельзя забывать, как о Массандровском дворце (Большая Ялта), так и о Воронцовском дворце (Алупка). Кстати, практически каждый дворец имеет собственный парк, где так здорово гулять в мае, когда еще нет сильной жары.
Подавляющее большинство дворцов расположены на территории Большой Ялты, поэтому можно осмотреть их одним махом, но мы бы этого делать не советовали. Не надо гнаться за количеством, лучше проникнуться
На парковую территорию дворцов зачастую пускают с животными, но это лучше уточнять на официальных сайтах конкретных объектов.
Кстати, любители животных обязаны заглянуть в
Отметим, что «Тайган» находится в поселке Белогорск (около 40 км от Симферополя) и, если добираться туда не удобно, то можно купить билет в Ялтинский зоопарк «Сказка» — владелец один и тот же. Зоопарк очень чистый, «домашний» с красивыми и ухоженными животными.
На территории Крыма расположены целых два
Теперь переносимся в горы. На самом деле, крымские горы совсем небольшие (самая высокая гора
Нетуристические места Крыма.
Корреспонденту «АиФ-Крым» сложно вот так сразу припомнить места о которых знают только местные. В последние годы туризм развивается с пугающей скоростью, поэтому осталось мало уголков, фотографии которых нельзя было бы найти в брошюрах или интернете.
Пожалуй, можно составлю небольшой список водопадов, которые не являются визитной карточной Крыма, но в мае весьма впечатляют своей красотой.
Водопад
Подсказки и мелочи, о которых не всегда знают туристы.
В Крыму не очень хорошие дороги. Исключение составляет Ялтинская трасса, которую отремонтировали еще несколько лет назад, и она все еще радует водителей. В Крыму много серпантинов. Самый дорогой район Крыма — ЮБК (Южный берег Крыма), где расположены курорты Ялты, Алушты. Самый дешевый отдых будет на западном побережье — Евпатория, Саки. С услугой «все включено» дела обстоят слабо, но крымские власти активно работают над этим. В Крыму есть оригинальные сувениры из дерева, на которые стоит обязательно обратить внимание. На полуострове не работает PlayMarket, нет крупных представителей