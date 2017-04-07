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14:15 (мск), источник: Югополис

Под Новороссийском введен режим реверсивного движения

Реверс действует на 100-метровом участке на мосту в станице Нижнебаканской.

Работы будут организованы в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных людских ресурсов и техники. Капитальный ремонт моста планируется завершить до начала высокого курортного сезона.

Мост в станице Нижнебаканской находится в неудовлетворительном состоянии и уже не первый год требует капитального ремонта. Будут заменены балки пролетного строения и переходные плиты мостового сооружения, что невозможно выполнить в условиях непрерывного движения по обеим полосам.

Мост, к капитальному ремонту которого приступили федеральные дорожники, 1956 года постройки, последнюю реконструкции претерпевал 41 год назад, отметили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье», производящего ремонтные работы.

На время ремонта автомобилистам рекомендуется определить для себя альтернативные пути объезда ремонтируемого моста. Также сообщается о снятии реверсивного режима движения на участке моста через реку Баканка, км 136+812 автомобильной дороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский — ремонт там завершен.

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Под Новороссийском введен режим реверсивного движения
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