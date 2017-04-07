Под Новороссийском введен режим реверсивного движения

Работы будут организованы в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных людских ресурсов и техники. Капитальный ремонт моста планируется завершить до начала высокого курортного сезона.

Мост в станице Нижнебаканской находится в неудовлетворительном состоянии и уже не первый год требует капитального ремонта. Будут заменены балки пролетного строения и переходные плиты мостового сооружения, что невозможно выполнить в условиях непрерывного движения по обеим полосам.

Мост, к капитальному ремонту которого приступили федеральные дорожники, 1956 года постройки, последнюю реконструкции претерпевал 41 год назад, отметили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье», производящего ремонтные работы.

