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14:14 (мск), источник: "Российская газета"

Калининградская прокуратура проверит возврат детей опекунами в Москве

Областная прокуратура начала проверку по факту возвращения приемными родителями в Москве детей, переданных под опеку на территории Калининградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ход проверки взят на особый контроль исполняющим обязанности прокурора области.

Напомним, супруги из Калининградской области в 2013 году приняли на воспитание, в придачу к двоим своим родным, четверых местных детей, а в 2015-м — еще троих из Петрозаводска.

В ноябре 2015 года семья переехала в Москву. А на днях стало известно, что супруги вернули всех приемных детей в детдом, не сумев добиться повышения выплат.

Эта ситуация также на личном контроле у врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Планируется вернуть всех семерых детей в Калининград и найти для них новую семью. В Москву для решения вопроса выехали представители региональных органов опеки и попечительства.

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