Главную площадь Павловска украсит светодинамический фонтан
На благоустройство выделят 47 млн рублей из городского и облбюджетов.
На благоустройство выделят 47 млн рублей из городского и облбюджетов.
Площадь у нового Дворца культуры «Современник» в Павловске украсит светодинамический плоскостной фонтан, размером 30×6,9 м. Фонтан из 16 пенных струй диаметром 50 мм и высотой 3 м, будет оснащен четырьмя группами управления цветом и светом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Павловска Надежда Колесник в четверг, 6 апреля.
Площадь покроют вибропрессованной плиткой. На ней установят сцену также с покрытием из вибропрессованной плитки, дополнительные скамейки, урны и временный туалетный модуль. По периметру площади установят металлическое ограждение с воротами и калитками. Территорию озеленят: посадят хвойные деревья и устроят газоны.
Благоустройство площади стало возможным благодаря государственной программе «Обеспечение качественными