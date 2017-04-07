Главную площадь Павловска украсит светодинамический фонтан

Площадь у нового Дворца культуры «Современник» в Павловске украсит светодинамический плоскостной фонтан, размером 30×6,9 м. Фонтан из 16 пенных струй диаметром 50 мм и высотой 3 м, будет оснащен четырьмя группами управления цветом и светом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Павловска Надежда Колесник в четверг, 6 апреля.

Площадь покроют вибропрессованной плиткой. На ней установят сцену также с покрытием из вибропрессованной плитки, дополнительные скамейки, урны и временный туалетный модуль. По периметру площади установят металлическое ограждение с воротами и калитками. Территорию озеленят: посадят хвойные деревья и устроят газоны.