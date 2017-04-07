Торговый центр «АФИМОЛЛ Сити» эвакуирован в Москве
В Москве эвакуирован торговый центр «АФИМОЛЛ Сити» на Пресненской набережной, информацию об этом подтвердили в МВД.
В Москве эвакуирован торговый центр «АФИМОЛЛ Сити» на Пресненской набережной, информацию об этом подтвердили в МВД.
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Руководитель сети ресторанов «Эко Ок» сообщил РБК, что эвакуация людей из «Афимолл» идет прямо сейчас. «Я направляюсь к выходу. Объявление о необходимости покинуть здание начало звучать по громкой связи минут 5 назад. Все мои сотрудники уже эвакуированы. Что произошло, мне пока не известно», — заявил он.
«Сейчас тут 40−50% от аншлага. Люди обедали и всех спустили вниз на улицу. Типа пожарная тревога. Сначала думали учебная, потом
О том, что из «Афимолл Сити» эвакуируют сотрудников и покупателей, сообщал портал Life. По данным издания, спасатели обследуют здание.