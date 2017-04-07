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14:33 (мск), источник: РБК

Торговый центр «АФИМОЛЛ Сити» эвакуирован в Москве

В Москве эвакуирован торговый центр «АФИМОЛЛ Сити» на Пресненской набережной, информацию об этом подтвердили в МВД.

В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили о проверке Торгово-развлекательного комплекса «АФИМОЛЛ Сити». «На 02 позвонил предположительно несовершеннолетний, сообщил о том, что в ТЦ Пресненская набережная дом 2 находится бесхозный предмет. Выехали сотрудники полиции, проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе.

Руководитель сети ресторанов «Эко Ок» сообщил РБК, что эвакуация людей из «Афимолл» идет прямо сейчас. «Я направляюсь к выходу. Объявление о необходимости покинуть здание начало звучать по громкой связи минут 5 назад. Все мои сотрудники уже эвакуированы. Что произошло, мне пока не известно», — заявил он.

«Сейчас тут 40−50% от аншлага. Люди обедали и всех спустили вниз на улицу. Типа пожарная тревога. Сначала думали учебная, потом какой-то чоповец начал кричать “Давайте, спускаемся, не шутка” и стало тревожно. Но в целом скорее недоумение на лицах. Всех на улицу выгнали. Я видел только 4 пожарных. Полиция и много людей в штатском со значками “Гепарда” — видимо какая-то группа типа ЧОП. Но паники нет», — рассказал об увиденном в «Афимолле» РБК один из очевидцев эвакуации Виктор Сорваль.

О том, что из «Афимолл Сити» эвакуируют сотрудников и покупателей, сообщал портал Life. По данным издания, спасатели обследуют здание.

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