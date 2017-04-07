Торговый центр «АФИМОЛЛ Сити» эвакуирован в Москве

В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили о проверке Торгово-развлекательного комплекса «АФИМОЛЛ Сити». «На 02 позвонил предположительно несовершеннолетний, сообщил о том, что в ТЦ Пресненская набережная дом 2 находится бесхозный предмет. Выехали сотрудники полиции, проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе.

Руководитель сети ресторанов «Эко Ок» сообщил РБК, что эвакуация людей из «Афимолл» идет прямо сейчас. «Я направляюсь к выходу. Объявление о необходимости покинуть здание начало звучать по громкой связи минут 5 назад. Все мои сотрудники уже эвакуированы. Что произошло, мне пока не известно», — заявил он.