Свердловский район лидирует по аварийности

В Перми в первом квартале 2017 года зарегистрировано 308 ДТП, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В автоавариях погибли восемь человек, 373 получили травмы, сообщает УГИББД ГУ МВД по краю.



Самым аварийным стал Свердловский район. Здесь за первый квартал произошло 61 ДТП, в которых погиб один человек, 74 пострадали.



Наименьшее число аварий зафиксировано в Орджоникидзевском районе — 24 ДТП, но с двумя погибшими и 26 пострадавшими.



На 28,6% выросло количество ДТП, которые произошли по вине начинающих водителей. За первый квартал здесь зарегистрировано 18 автоаварий. При этом на 14,5% снизилось число дорожно-транспортных происшествий, в которых виноваты пьяные автомобилисты. (71 ДТП).



За указанный период сотрудниками ГИБДД задержаны 480 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще 534 автомобилиста привлечены к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.



Кроме этого пресечено 4337 случаев непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам и 565 выездов на полосу встречного движения. Всего за январь-март 2017 года водители нарушили ПДД 42225 раз.



Пешеходы в 2017 году реже стали попадать в ДТП. Количество наездов на людей на пешеходных переходах снизилось на 22,6%.



Также на 17,9% сократилось число автоаварий с детьми. В Перми зарегистрировано 32 ДТП с участием несовершеннолетних, 37 детей и подростков получили различные травмы.