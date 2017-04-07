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14:36 (мск), источник: АиФ Казань

Две девушки из Татарстана борются за звание «Мисс Россия-2017»

Татарстан на конкурсе «Мисс Россия-2017» представляют 22-летняя Зульфия Шарафеева и 20-летняя Камиля Харисова.

Две девушки из Татарстана принимают участие в конкурсе «Мисс Россия-2017».

Татарстан представляют 22-летняя Зульфия Шарафеева, ранее получившая титул «Мисс Татарстан-2017» и 20-летняя Камиля Харисова, ставшая «Мисс Казань-2017».

Сейчас на сайте конкурса идет голосование за претенденток, по итогам которого 10 девушек с наибольшим количеством голосов попадут в число финалисток.

Торжественную церемонию можно будет посмотреть в прямой трансляции на сайте конкурса 15 апреля с 21.00 до 23.00.

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