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14:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде появятся семейные детские сады

Многодетные семьи уже выразили желание принять участие в соответствующем проекте.

Источник: Reuters

Семейные детские сады планируют создать в Волгоградской области.

«Открытие семейных детских групп позволило бы решить несколько задач. Например, у многодетной мамы появилась бы возможность официально трудоустроиться и получать зарплату. Кроме того, данная форма работы способствовала бы выводу из тени неофициальных детсадов», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы.

Отметим, что группы семейного типа уже существуют в нескольких крупных городах России. «Семейные детские сады в них закрепляются за муниципальными дошкольными учреждениями, а многодетная мама оформляется воспитателем. Благодаря этому, женщина находится со своими детьми и может взять несколько малышей к себе в группу. К сожалению, Волгоград в данном направлении пока не представлен», — отметила Анна Апакова, представительница общественной организации «Многодетный Волгоград».

Добавим, что требований к потенциальному семейному детсаду много. К примеру, если он будет находиться в квартире, то она должна быть не выше второго этажа. Кроме того, необходимо наличие огороженной площадки для прогулок, соответствие санитарным нормам и пожарной безопасности. Для открытия подобных групп нужно наличие педагогического образования.

«Стать участниками пилотного проекта в Волгограде высказали пожелание сразу несколько женщин. Инициативу поддержали депутаты городской Думы, предложившие создать в каждом районе по одной пилотной площадке. Властям необходимо будет оказать участникам проекта помощь в получении разрешений, сертификации, переобучении, выделить бюджетное финансирование», — добавили в гордуме.

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