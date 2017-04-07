Аллею Дружбы приведут в порядок нижегородцы 29 апреля
Межконфессиональный субботник состоится в Нижнем Новгороде 29 апреля. Он будет проходить на набережной Федоровского.
Межконфессиональный субботник состоится в Нижнем Новгороде 29 апреля. Он будет проходить на набережной Федоровского.
Об этом стало известно в ходе заседания Межконфессионального консультативного совета. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации. В этом году представителям различных нижегородских религиозных конфессий предстоит привести в порядок Аллею Дружбы.