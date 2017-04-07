Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Москва заявила о широкомасштабной атаке ИГ после ударов США
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе ради автопробега перекроют несколько улиц

Изучите график, чтобы не угодить в пробку.

День космонавтики в столице Башкирии отметят праздничным автопробегом «Поехали». Ради участников мероприятия в Уфе временно перекроют несколько улиц:

— ул. Первомайская на участке от ДК Моторостроителей до Дворца молодежи УГНТУ (с 11.00 до 11.30 часов);.

— от Дворца молодежи УГНТУ до Парка Победы (с 11.30 до 11.40 часов);.

— от Парка Победы до железнодорожного моста (с 11.40 до 11.50 часов),

— пр. Октября, от железнодорожного моста до Дворца Молодежи (с 11.50 до 12.30 часов);.

— ул. 50 лет Октября, от Дворца Молодёжи до УФССП по РБ (с 12.30 до 12.50 часов);.

— ул. Цюрупы на участке от УФССП по РБ до сквера Маяковского (с 12.50 до 13.10 часов);.

— ул. Коммунистическая, до 8-го корпуса УГАТУ (с 13.10 до 13.30 часов). Дальше там пройдет митинг, с возложением цветов к памятнику Юрию Гагарину.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы просит горожан отнестись с пониманием к перекрытию дорог на время автопробега.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Aston Martin откроет новый завод на бывшей военной авиабазе
Собака, ведущая себя как кот, покорила пользователей сети
Aston Martin откроет новый завод на бывшей военной авиабазе
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли гранату
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь