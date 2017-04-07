В Уфе ради автопробега перекроют несколько улиц

День космонавтики в столице Башкирии отметят праздничным автопробегом «Поехали». Ради участников мероприятия в Уфе временно перекроют несколько улиц:

— ул. Первомайская на участке от ДК Моторостроителей до Дворца молодежи УГНТУ (с 11.00 до 11.30 часов);.

— от Дворца молодежи УГНТУ до Парка Победы (с 11.30 до 11.40 часов);.

— от Парка Победы до железнодорожного моста (с 11.40 до 11.50 часов),

— пр. Октября, от железнодорожного моста до Дворца Молодежи (с 11.50 до 12.30 часов);.

— ул. 50 лет Октября, от Дворца Молодёжи до УФССП по РБ (с 12.30 до 12.50 часов);.

— ул. Цюрупы на участке от УФССП по РБ до сквера Маяковского (с 12.50 до 13.10 часов);.

— ул. Коммунистическая, до 8-го корпуса УГАТУ (с 13.10 до 13.30 часов). Дальше там пройдет митинг, с возложением цветов к памятнику Юрию Гагарину.