Пермяки подобрали на улице потерявшегося мальчика

Инцидент произошёл вечером в четверг, 6 апреля в микрорайоне Парковый. Семейная пара Юлия и Павел Атнабаевы гуляли вместе со своими двумя детьми, когда к ним обратился мальчик, на вид лет пяти-шести. Он спросил, где находится остановка «Пожарского».

«Мальчик сказал, что ищет большой магазин игрушек. Мы с мужем спросили, почему он гуляет один и где его родители? Мальчик рассказал, что мама дома, но он не знает её телефона и не смог назвать точный адрес, сообщив почему-то, что живёт на Мильчакова. Потом начал показывать на разные дома. Мы поняли, что ребёнок заблудился», — рассказала «АиФ-Прикамье» Юлия Атнабаева.

Юлия с мужем решили отвести мальчика в ближайший отдел полиции, а также разместили в соцсетях посты, что нашли заблудившегося парнишку.

Пока полиция искала его родителей, Павел Атнабаев сходил в магазин и купил мальчику новые кроссовки и конструктор.

«У мальчика были порванные кроссовки, вот и решили подарить ему новую обувь. И конструктор, раз уж он шёл его покупать. Решили порадовать мальчика», — добавила Юлия Атнабаева.