Пермяки подобрали на улице потерявшегося мальчика
Ребёнок заблудился, разыскивая магазин игрушек.
Ребёнок заблудился, разыскивая магазин игрушек.
Инцидент произошёл вечером в четверг, 6 апреля в микрорайоне Парковый. Семейная пара Юлия и Павел Атнабаевы гуляли вместе со своими двумя детьми, когда к ним обратился мальчик, на вид лет
«Мальчик сказал, что ищет большой магазин игрушек. Мы с мужем спросили, почему он гуляет один и где его родители? Мальчик рассказал, что мама дома, но он не знает её телефона и не смог назвать точный адрес, сообщив
Юлия с мужем решили отвести мальчика в ближайший отдел полиции, а также разместили в соцсетях посты, что нашли заблудившегося парнишку.
Пока полиция искала его родителей, Павел Атнабаев сходил в магазин и купил мальчику новые кроссовки и конструктор.
«У мальчика были порванные кроссовки, вот и решили подарить ему новую обувь. И конструктор, раз уж он шёл его покупать. Решили порадовать мальчика», — добавила Юлия Атнабаева.
Вскоре полицейские нашли маму ребёнка и вызвали её в отдел. Оказалось, что она даже не заметила пропажи сына, который ушёл из дома без спроса. Кроме него, в семье воспитываются ещё семеро детей. Как сообщили в