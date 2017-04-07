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15:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки подобрали на улице потерявшегося мальчика

Ребёнок заблудился, разыскивая магазин игрушек.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 6 апреля в микрорайоне Парковый. Семейная пара Юлия и Павел Атнабаевы гуляли вместе со своими двумя детьми, когда к ним обратился мальчик, на вид лет пяти-шести. Он спросил, где находится остановка «Пожарского».

«Мальчик сказал, что ищет большой магазин игрушек. Мы с мужем спросили, почему он гуляет один и где его родители? Мальчик рассказал, что мама дома, но он не знает её телефона и не смог назвать точный адрес, сообщив почему-то, что живёт на Мильчакова. Потом начал показывать на разные дома. Мы поняли, что ребёнок заблудился», — рассказала «АиФ-Прикамье» Юлия Атнабаева.

Юлия с мужем решили отвести мальчика в ближайший отдел полиции, а также разместили в соцсетях посты, что нашли заблудившегося парнишку.

Пока полиция искала его родителей, Павел Атнабаев сходил в магазин и купил мальчику новые кроссовки и конструктор.

«У мальчика были порванные кроссовки, вот и решили подарить ему новую обувь. И конструктор, раз уж он шёл его покупать. Решили порадовать мальчика», — добавила Юлия Атнабаева.

Вскоре полицейские нашли маму ребёнка и вызвали её в отдел. Оказалось, что она даже не заметила пропажи сына, который ушёл из дома без спроса. Кроме него, в семье воспитываются ещё семеро детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, на многодетную маму составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Его направили на рассмотрение в комнату по делам несовершеннолетних Дзержинского района.

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