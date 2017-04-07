Краснодарский автобус № 93 продлит маршрут до улицы Валерия Гассия

Продление маршрута было организовано по просьбам местных жителей.

«Заезд на ряд улиц за пределами “малого кольца” в схеме движения автобуса позволит улучшить транспортное обеспечение жителей новых жилых комплексов», — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов.

Автобус будет следовать от улицы Василия Мачуги по Игнатова, Трудовой Славы, Гидростроителей, Автолюбителей до улицы Валерия Гассия. В обратном направлении — по улицам: Автолюбителей, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева, Василия Мачуги и далее по маршруту без изменений.