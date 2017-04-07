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16:18 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарский автобус № 93 продлит маршрут до улицы Валерия Гассия

С 10 апреля 93 автобусный маршрут «Улица имени Петра Метальникова — улица имени Дмитрия Благоева» будет продлен до улицы имени Валерия Гассия.

Источник: ЮГА.ру

Продление маршрута было организовано по просьбам местных жителей.

«Заезд на ряд улиц за пределами “малого кольца” в схеме движения автобуса позволит улучшить транспортное обеспечение жителей новых жилых комплексов», — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов.

Автобус будет следовать от улицы Василия Мачуги по Игнатова, Трудовой Славы, Гидростроителей, Автолюбителей до улицы Валерия Гассия. В обратном направлении — по улицам: Автолюбителей, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева, Василия Мачуги и далее по маршруту без изменений.

Как сообщали Юга.ру, маршрутка № 37 также изменит схему движения в Краснодаре, а автобус № 12 с 5 апреля сняли с маршрута из-за нерентабельности.

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