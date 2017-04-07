Краснодарский автобус № 93 продлит маршрут до улицы Валерия Гассия
С 10 апреля 93 автобусный маршрут «Улица имени Петра Метальникова — улица имени Дмитрия Благоева» будет продлен до улицы имени Валерия Гассия.
С 10 апреля 93 автобусный маршрут «Улица имени Петра Метальникова — улица имени Дмитрия Благоева» будет продлен до улицы имени Валерия Гассия.
Продление маршрута было организовано по просьбам местных жителей.
«Заезд на ряд улиц за пределами “малого кольца” в схеме движения автобуса позволит улучшить транспортное обеспечение жителей новых жилых комплексов», — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов.
Автобус будет следовать от улицы Василия Мачуги по Игнатова, Трудовой Славы, Гидростроителей, Автолюбителей до улицы Валерия Гассия. В обратном направлении — по улицам: Автолюбителей, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева, Василия Мачуги и далее по маршруту без изменений.
Как сообщали Юга.ру, маршрутка № 37 также изменит схему движения в Краснодаре, а автобус № 12 с 5 апреля сняли с маршрута