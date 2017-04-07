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15:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Умный дом» по японским технологиям построят рядом с воронежским опорным вузом

В квартирах с экологически чистой отделкой установят датчики здоровья.

«Умный дом» по японским технологиям построят в кампусе опорного университета на улице 20 лет Октября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе вуза в пятницу, 7 апреля. В квартирах предусмотрены экологически чистая отделка и датчики здоровья, которые будут реагировать на повышение давления или температуры у жильцов. Дом возведут рядом со студенческим общежитием ориентировочно к июню 2017 года.

Фундамент построит компания ДСК, оборудование будет не только японским, но и российским, уточнили в пресс-службе опорного университета. По данным Минстроя РФ, строительство планируется начать уже в апреле.

Руководство опорного вуза анонсировало визит представителей Японии в университет в феврале 2017 года. Ректор вуза Сергей Колодяжный сообщил, что сотрудничество с японскими экспертами продолжится как в развитии городских территорий, так и в разработке образовательных программ.

Контекст

Участники российско-японской рабочей группы под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса выбрали Воронеж в качестве пилотной площадки для формирования комфортной городской среды по японскому проекту. В Москве проект согласовали в ноябре 2016 года.

В 2017 году в Воронеже в рамках российско-японского сотрудничества запустят пять пилотных проектов по созданию комфортной городской среды. Японские специалисты помогут властям решить транспортные проблемы Воронежа, поделятся опытом строительства энергоэффективного и комфортного жилья, а также примут участие в реновации городской системы водоснабжения. Рабочая группа разработала график реализации пилотных проектов. Губернатор Алексей Гордеев отметил, что совместные проекты — «умные светофоры», «умный дом», применение новых технологий в ЖКХ — имеют большой потенциал в Воронеже.

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