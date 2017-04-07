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15:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Движение в районе сквера Кирова в Иркутске ограничат 8 апреля

Движение в центре Иркутска в районе сквера имени Кирова будет ограничено 8 апреля в связи с проведением акции «Мы вместе — против террора!».

Объезд будет осуществляться с Нижней Набережной по улице Сурикова; по улице Чкалова в сторону центра — правый поворот на улице Марата, далее по выбору выезд с улицы Свердлова на улицу Ленина, либо далее на улицу Карла Маркса; по улицу Ленина в сторону Глазковского моста — левый поворот с улицы Ленина на улицы Канадзавы, затем правый поворот на улице Марата, далее левый поворот на улицу Чкалова.

Остановки «Иняз» и «Гостиница Ангара», расположенные на сквере Кирова, переносятся на улицу Марата. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

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