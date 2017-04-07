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15:36 (мск), источник: dostup1.ru

Перлы Юревича и двух мэров Магнитогорска попали в ТОП-25 колоритных цитат политиков

Экс-губернатор Челябинской области, который недавно стал фигурантом громкого уголовного дела, четыре года назад прокомментировал падение метеорита. Его фраза стала «нетленкой».

Эпичные высказывания экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и двух мэров Магнитогорска вошли в ТОП-25 колоритных цитат политиков — рейтинг составил TJournal, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На первом месте — экс-руководитель Магнитогорска Виталий Бахметьев. Авторы отметили его крылатые выражения: «Больше денег не будет, а то будет меньше», «Все перекладывать на жителей — это неправильно. Перекладывать уже некуда». И еще риторическое: «Народ не верит нам. Почему — не знаю».

Действующий руководитель Магнитогорска Сергей Бердников разделил «золото» со своим предшественником. Ему, в частности, принадлежит фраза «Я никогда не мечтал быть женщиной! Это чрезвычайно трудная профессия». Педагогическому сообществу города он запомнился своим мнением о профессии учителя: «Раньше думал, как-то скучно быть педагогом, а сейчас вижу — нет, еще ничего».

Также в списке — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которого сегодня обвиняют в коррупционном преступлении. На время его руководства регионом пришлось падение метеорита (15 февраля 2013 года), а его комментарий о небесном теле стал многолетним интернет-мемом: «Возможно, метеорит был газообразным: жесткий лед, лед из газа, газовый лед…».

Добавим, что Гран-при рейтинга достался бывшему мэру Новороссийска, а ныне — депутату Госдумы Владимиру Синяговскому. Он настолько запомнился горожанам своими емкими и красочными изречениями, что к окончанию срока полномочий главе города сделали необычный подарок — издали сборник цитат экс-главы Города-Героя Новороссийска. В нее вошли и самые эпичные цитаты политика: «Нам нужен конкретный результат — ребенок, а не оргазм», «Мне это неинтересно — кто кого вдул, задул. Главное, чтобы тепло было», «Что я сегодня нового сказал? Ни-чего-го!».

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Перлы Юревича и двух мэров Магнитогорска попали в ТОП-25 колоритных цитат политиков
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