Перлы Юревича и двух мэров Магнитогорска попали в ТОП-25 колоритных цитат политиков

Эпичные высказывания экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и двух мэров Магнитогорска вошли в ТОП-25 колоритных цитат политиков — рейтинг составил TJournal, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На первом месте — экс-руководитель Магнитогорска Виталий Бахметьев. Авторы отметили его крылатые выражения: «Больше денег не будет, а то будет меньше», «Все перекладывать на жителей — это неправильно. Перекладывать уже некуда». И еще риторическое: «Народ не верит нам. Почему — не знаю».

Действующий руководитель Магнитогорска Сергей Бердников разделил «золото» со своим предшественником. Ему, в частности, принадлежит фраза «Я никогда не мечтал быть женщиной! Это чрезвычайно трудная профессия». Педагогическому сообществу города он запомнился своим мнением о профессии учителя: «Раньше думал, как-то скучно быть педагогом, а сейчас вижу — нет, еще ничего».

Также в списке — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которого сегодня обвиняют в коррупционном преступлении. На время его руководства регионом пришлось падение метеорита (15 февраля 2013 года), а его комментарий о небесном теле стал многолетним интернет-мемом: «Возможно, метеорит был газообразным: жесткий лед, лед из газа, газовый лед…».