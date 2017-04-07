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15:38 (мск), источник: dostup1.ru

Потепление до плюс 16 градусов ждет Южный Урал на выходных

Теплая погода с переменной облачностью ожидается на территории Челябинской области 8 и 9 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области синоптики обещают на ближайшие выходные потепление до 16 градусов — южноуральцев ждет настоящая весна с переменной облачностью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на гидрометцентр.

В субботу, 8 апреля, ночью термометры покажут от минус трех градусов до плюс двух, в низинах похолодает до минус восьми. Дневные температуры по области будут на уровне 11−16 градусов выше нуля, в низинах — плюс 7. Ветер ожидается юго-западный с переходом на южный 5−10 м/с, отдельные порывы — до 15 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, южноуральцев также ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -температура от трех градусов холода до двух тепла. Днем ожидается 10−15 выше нуля. Ветер — южный с переходом на западный 4−9 м/с.

В Челябинске ночью около нуля, днем — 11−14 градусов со знаком «плюс».

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