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15:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми возник ажиотаж вокруг знака «Шипы»

Водители скупают его в типографиях, рисуют на листах бумаги или просто пальцами на грязных стёклах.

Источник: Аргументы и факты

Ажиотаж вокруг знака «Шипы» возник в Перми. Владельца автотранспорта, обеспокоенные сообщениями о штрафах за его отсутствие, стали массово скупать наклейки в типографиях. При отсутствии печатных вариантов решили проявлять фантазию, рисуя знак на листах бумаги, а то и просто пальцами на грязных стёклах. Результаты творчества получались весьма забавными. Очевидцы делились фотографиями самодельных знаков в социальных сетях.

В одной из автошкол на условиях анонимности высказались довольно резко.

«Не понимаю, зачем вообще ввели эти знаки. Это же масло масленное. Зимнюю резину и так без шипов не продают, кому ещё что-то доказывать надо? И вообще, любое нововведение — это, по сути, выкачивание денег из водителей, — считает инструктор по вождению. — Практической пользы никакой. Сколько раз аптечки меняли. При этом медики возмущаются, что её содержимое никого не спасает. Вот и возят её водители как лишний груз. А кто-то получает с продажи аптечек деньги».

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