В Перми возник ажиотаж вокруг знака «Шипы»

Ажиотаж вокруг знака «Шипы» возник в Перми. Владельца автотранспорта, обеспокоенные сообщениями о штрафах за его отсутствие, стали массово скупать наклейки в типографиях. При отсутствии печатных вариантов решили проявлять фантазию, рисуя знак на листах бумаги, а то и просто пальцами на грязных стёклах. Результаты творчества получались весьма забавными. Очевидцы делились фотографиями самодельных знаков в социальных сетях.

В одной из автошкол на условиях анонимности высказались довольно резко.