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15:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В центре Челябинска нашли яму размером с машину

В Центральном районе Челябинска общественники нашли яму длиной более 6 метров, в которую легко может уместиться легковая машина. Нарушение обнаружили эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в пятницу, 7 апреля, при проверке объектов на «Карте убитых дорог».

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Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» был запущен в начале февраля текущего года. В рамках этого проекта на порталебыла создана интерактивная карта, где каждый желающий может сообщить о проблемных участках автодорог. На сегодняшний день жители Челябинской области отметили на интерактивной карте более 50 проблемных участков. Многие из них находятся прямо в центре города.

Сегодня «фронтовики» измерили яму на пересечении улицы Энтузиастов и Сони Кривой, на которую постоянно жалуются водители. Оказалось, что её ширина больше метра, длина более шести метров, а высота составляет 12 сантиметров. По словам начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ регионального миндора Артёма Степанова, яма размером 60 см на 15 см и глубиной более 5 см должна быть устранена в течение 10 суток. «В области есть проблемы с ямами, так как сейчас проходит весенний паводок. Мы стараемся в максимально короткие сроки устранять проблемные участки, — комментирует ситуацию Артём Степанов.

В Челябинске есть ямы, которым жители города даже дают названия. На улице Салавата Юлаева, перед школой и детским садиком, находится, как говорят в народе, «противотанковый ров» длиной более 5 метров. Ежегодно на этой территории роет водоканал и по окончании работ засыпает яму землей, которая через короткий промежуток времени снова проседает.

Кроме того, общественники обратили внимание на улицу Братьев Кашириных, участок которой изрезан трещинами. Год назад эту дорогу отремонтировали, однако сейчас её нужно снова приводить в порядок.

Результаты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» общественники передали в региональное министерство дорожного хозяйства, представители которого обещали устранить нарушения.

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В центре Челябинска нашли яму размером с машину
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