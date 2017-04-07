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15:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в выходные начнется вскрытие льда на реках

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. По данным синоптиков и МЧС, в предстоящие выходные ожидается вскрытие льда на реках Башкортостана. Согласно предварительным прогнозам, процесс вскрытия рек продлится до 15 апреля.

Как сообщало агентство «Башинформ», подтопление сел и деревень ожидается в 39 районах, а также в городах Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Бирск, Баймак, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай. Уровни воды на большинстве рек бассейна реки Белой будут около и выше нормы на 20−70 сантиметров. Узнать оперативные данные во время весеннего половодья можно по «горячей линии» Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС: (347) 248−13−20.

По прогнозу погоды на предстоящие выходные, составленному Республиканским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля днем воздух прогреется до +8,+13 градусов. 9 апреля возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью составит +1,-4, днем будет +5,+10 градусов.

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