В Башкирии в выходные начнется вскрытие льда на реках

Как сообщало агентство «Башинформ», подтопление сел и деревень ожидается в 39 районах, а также в городах Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Бирск, Баймак, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай. Уровни воды на большинстве рек бассейна реки Белой будут около и выше нормы на 20−70 сантиметров. Узнать оперативные данные во время весеннего половодья можно по «горячей линии» Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС: (347) 248−13−20.

По прогнозу погоды на предстоящие выходные, составленному Республиканским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля днем воздух прогреется до +8,+13 градусов. 9 апреля возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью составит +1,-4, днем будет +5,+10 градусов.