В Красноармейском и Сергиевском районах идет реконструкция водовода

Работы по модернизации групповых водопроводов, обеспечивающих водой более 47 тысяч человек — жителей 22 населенных пунктов Красноармейского и Сергиевского районов, выполнены на 60%, сообщает правительство Самарской области.

На сегодняшний день объемы работ выполнены на 60%, замечаний к качеству и срокам реализации проектов нет.

В рамках реконструкции Красноармейского и Сергиевского групповых водопроводов были переложены десятки километров коммуникаций диаметром от 800 до 400 мм. Старые проржавевшие полувековые трубы заменены современными полиэтиленовыми гофрированными, которые должны прослужить как минимум 50 лет.

Кроме того, в Сергиевском районе завершён монтаж трубопроводов от насосных станций до камер переключений, обустроены водопроводные колодцы, пожарные гидранты и запорная арматура, заменены инженерные системы и оборудование насосно-фильтровальной станции в Сергиевске. Теперь здесь работает автоматика, позволившая снизить затраты электроэнергии в 2,5 раза.

Замечаний к качеству и срокам проведённых работ нет.

Модернизация Красноармейского и Сергиевского водопроводов позволит не только обеспечить сельчан качественным и бесперебойным водоснабжением, но и даст возможность подключить к сети новых абонентов без ухудшения давления и качества воды.