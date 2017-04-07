В Новосибирске проводится опрос по поводу установки бюста Сталина

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Вопрос установки в Новосибирске бюста Сталину, который изготовила инициативная группа, будет решен путем опроса горожан. Об этом сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.

«Хочу напомнить, что КПРФ особо относится к памяти Владимира Ильича (Ленина — прим. ТАСС) и Иосифа Виссарионовича (Сталина), это символы эпохи. С точки зрения установки памятника проводится опрос граждан. Я, как мэр Новосибирска и член КПРФ, подчеркиваю — принимать окончательное решение будем по итогам опроса», — сказал Локоть.

Инициативная группа предложила в июле 2016 года установить памятник Сталину в новосибирском Сквере героев революции. Художественный совет мэрии рассмотрел предложение и отклонил его, Анатолий Локоть поддержал решение худсовета, исходя из того, что должны учитываться разные интересы горожан. В частности, руководитель регионального отделения общества «Мемориал» Александр Рудницкий высказался против установки бюста — по его данным, в городе проживает около 11 тысяч жертв политических репрессий, и это может спровоцировать раскол в обществе.

В начале апреля этого года инициативная группа сообщила о том, что памятник уже изготовлен, и снова обратилась к мэрии с вопросом об установке бюста.