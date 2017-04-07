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15:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу откроются вытрезвители

Сейчас в Минздраве занимаются вопросом организации их работы совместно с рядом министерств.

Источник: РИА "Новости"

Вытрезвители заработают в городах, где пройдут встречи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает 7 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Сейчас Минздрав занимается вопросом организации их работы с МВД, министерствами финансов, спорта, труда и другими органами власти, пишут «Известия». Все заинтересованные стороны пытаются согласовать общую позицию.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что вытрезвители необходимо открывать, так как в дни мундиаля будет много пьяных болельщиков.

«Сейчас прорабатывается вопрос с участием регионов, — отмечает Брюн. — Массово вытрезвители откроют уже в ближайший год. Это медицинская часть. Вытрезвители нам понятны и известны, что делать с ними тоже понятно. Еще остается проработать организационный и финансовый вопросы. Все стоит денег».

«Я уже несколько лет борюсь, чтобы вытрезвители снова открылись, — заявил “АиФ-Урал” главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. — Если их не будет, то мы не сможем обеспечить профилактическую работу по противодействию алкоголю. Когда проводилась реформа МВД, то медвытрезвители, как непрофильную службу, сократили. Но это был недальновидный шаг. Человеку иногда просто необходима коечка, сон, чтобы придти в себя. Конечно, содержание вытрезвителей встанет в копеечку. Но платить должны те, кто туда попадет».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

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