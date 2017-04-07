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15:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ускоряют таяние снега специальными процедурами

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе ускоряют таяние снега специальными процедурами — ворошением слежавшихся сугробов и колкой льда.

Источник: РИА "Новости"

В Советском районе службы ЖКХ и предприятия провели санитарную пятницу, уделяя внимание теневым сторонам улиц, где снег обычно тает намного дольше. Также приходится собирать оттаявший мусор и сбрасывать с крыш оставшийся снег. Санитарный месячник продолжается до 30 апреля, к участию в субботниках приглашаются все горожане.

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