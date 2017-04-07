В Уфе ускоряют таяние снега специальными процедурами

В Советском районе службы ЖКХ и предприятия провели санитарную пятницу, уделяя внимание теневым сторонам улиц, где снег обычно тает намного дольше. Также приходится собирать оттаявший мусор и сбрасывать с крыш оставшийся снег. Санитарный месячник продолжается до 30 апреля, к участию в субботниках приглашаются все горожане.