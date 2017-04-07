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16:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во Львове из-за похолодания снова начали отопительный сезон

Во Львове отопительный сезон был завершен 31 марта. Но в связи с похолоданием городской голова принял решение его возобновить.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Во Львове в связи со снижением температуры воздуха в пятницу возобновили отопительный сезон, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Готовится распоряжение городского головы согласно которому с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет восстановлено отопительный сезон во Львове. (…) Согласно распоряжению городского головы, от 31 марта во Львове приостановлено отопительный сезон», — сообщает горсовет.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Украину идет похолодание и дожди.

Комментарии
1
Александр
Прекращайте баловаться У нас дрова закончились
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