Во Львове из-за похолодания снова начали отопительный сезон
Во Львове отопительный сезон был завершен 31 марта. Но в связи с похолоданием городской голова принял решение его возобновить.
Во Львове отопительный сезон был завершен 31 марта. Но в связи с похолоданием городской голова принял решение его возобновить.
КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Во Львове в связи со снижением температуры воздуха в пятницу возобновили отопительный сезон, сообщает
«Готовится распоряжение городского головы согласно которому с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет восстановлено отопительный сезон во Львове. (…) Согласно распоряжению городского головы, от 31 марта во Львове приостановлено отопительный сезон», — сообщает горсовет.
Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Украину идет похолодание и дожди.