Во Львове из-за похолодания снова начали отопительный сезон

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Во Львове в связи со снижением температуры воздуха в пятницу возобновили отопительный сезон, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Готовится распоряжение городского головы согласно которому с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет восстановлено отопительный сезон во Львове. (…) Согласно распоряжению городского головы, от 31 марта во Львове приостановлено отопительный сезон», — сообщает горсовет.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Украину идет похолодание и дожди.