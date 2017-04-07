Количество детей-сирот в Омской области ежегодно сокращается на 4%
При этом более 90% омских сирот живут в замещающих или приемных семьях.
При этом более 90% омских сирот живут в замещающих или приемных семьях.
ОМСК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Количество
«Позитивная тенденция связана с тем, что родители перестают отказываться от своих детей и отдавать их детские дома. Сегодня в Омской области число
В министерстве отметили, что для профилактики социального сиротства необходимо своевременно распознать признаки семейного неблагополучия и эффективно и оперативно отреагировать на проблему. «Как показывает практика, заниматься семьей, которая уже находится в социально опасном положении — поздно», — рассказал собеседник агентства. В работе по предотвращению ситуации, когда ребенок при живых родителях остается без опеки, задействованы все ведомства — образования, здравоохранения, социальной защиты и правоохранительные органы.
В Омской области также действуют «Школы приемных родителей», в которых будущие родители узнают, с чем именно им придется столкнуться в процессе воспитания приемного ребенка, изучают социальные, медицинские и психолого- педагогические аспекты развития детей, знакомятся с технологиями адаптации детей в принимающей семье. Специалисты школы проводят
Всего в Омской области по состоянию на начало этого года находилось 7930