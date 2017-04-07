Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства. Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Тушинская». Кроме того, в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».

С 8 по 22 апреля в северном вестибюле станции «Царицыно» будет закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница, вход и выход пассажиров будет осуществляться по эскалаторам.