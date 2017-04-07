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16:07 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные дни будут закрыты вестибюли двух станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Источник: РИА "Новости"

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства. Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Тушинская». Кроме того, в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».

С 8 по 22 апреля в северном вестибюле станции «Царицыно» будет закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница, вход и выход пассажиров будет осуществляться по эскалаторам.

«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении», — добавили в пресс-службе.

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