Екатеринбург раскупает билеты на поезда до Европы
Оформлять их нужно за 3−6 месяцев.
Оформлять их нужно за 3−6 месяцев.
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга с апреля 2017 года начали продавать билеты на поезда до Европы. Причем не только на международные рейсы, но и на внутренние зарубежные.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Оформлять проездные необходимо за три месяца, на некоторые рейсы и за полгода. Для детей, молодежи и лиц старше 60 лет действуют скидки.
Стоит добавить, что билеты на европейские поезда продаются еще в 5 городах России: Москве,