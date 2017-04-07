Педагогический колледж в Черняховске станет филиалом БФУ

Судьбу учебного заведения прояснила врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенёва. Правда, оформить все юридические формальности до 1 сентября не получится.

«Сейчас внесены изменения в устав, планируется заседание наблюдательного совета, прошел ученый совет далее будет согласование с учредителями — министерством образования и науки, и дальше уже юридическая регистрация. Высшего образования выпускников в текущем году нет, выпускники среднего профессионального образования у нас получат дипломы педагогического колледжа», — сказала она.