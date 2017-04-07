Полиция не нашла опасных предметов в эвакуированном ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»
Работы по проверке здания ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» завершены, никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено. Об этом дежурный
Работы по проверке здания ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» завершены, никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено. Об этом дежурный
В управляющей компании ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» РБК сообщили, что торговый центр «функционирует в обычном режиме». «Информация о якобы заложенной бомбе не подтвердилась», — сказано в сообщении.
Ранее в
В управляющей компании ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» РБК подтвердили сообщения об эвакуации из