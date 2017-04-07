Полиция не нашла опасных предметов в эвакуированном ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

В управляющей компании ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» РБК сообщили, что торговый центр «функционирует в обычном режиме». «Информация о якобы заложенной бомбе не подтвердилась», — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили о проверке торгово-развлекательного комплекса «АФИМОЛЛ Сити». На телефон «02» позвонил «предположительно» несовершеннолетний, который сообщил о том, что в торговом центре находится бесхозный предмет, заявляли в МВД. На место выехали сотрудники полиции, была проведена проверка.