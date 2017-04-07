Корабль «Волгодонск» вернулся в пункт базирования после масштабных учений

Как сообщает сайт Министерства обороны Российской Федерации, в течение пяти дней около 20 судов отрабатывали действия при ведении морского боя, а также способы противодействия авиации условного противника.

Во время учений корабли группировки прошли более двух тысяч морских миль (три тысячи километров), выполнили свыше 40 боевых упражнений и 30 задач. Общая наплаванность судов составила более 40 суток.