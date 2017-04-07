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17:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Корабль «Волгодонск» вернулся в пункт базирования после масштабных учений

Малый артиллерийский корабль «Волгодонск» в составе Каспийской флотилии вернулся в пункт постоянного базирования после масштабных учений.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как сообщает сайт Министерства обороны Российской Федерации, в течение пяти дней около 20 судов отрабатывали действия при ведении морского боя, а также способы противодействия авиации условного противника.

Во время учений корабли группировки прошли более двух тысяч морских миль (три тысячи километров), выполнили свыше 40 боевых упражнений и 30 задач. Общая наплаванность судов составила более 40 суток.

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