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16:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская полиция опровергла сообщения о взорвавшемся в руках девушки кошельке

Информация появилась в соцсетях.

Пресс-служба ГУ МВД по региону опровергла информацию о кошельке, взорвавшемся в руках девушки в Воронеже. Сообщение о ЧП, якобы произошедшем у остановки «Площадь Застава», появилось в соцсетях в пятницу, 7 апреля. Однако у полиции данных о происшествии нет, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ведомства.

Пользователи Facebook, распространившие недостоверную информацию о взорвавшемся кошельке (по другим данным, это был клатч), посоветовали горожанам «быть бдительными», «ничего не поднимать с земли и не брать». В соцсети отметили, что «чаще всего на такое попадаются дети».

Ранее в соцсетях и СМИ появились данные о готовящихся терактах в Воронеже и других городах России. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал информацию ложной. В комитете подчеркнули, что достоверными и точными «по данному вопросу» можно считать только официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра НАК.

Контекст

Взрыв в вагоне петербургского метро случился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек, погибли 14 человек, включая террориста.

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