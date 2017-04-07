Воронежская полиция опровергла сообщения о взорвавшемся в руках девушки кошельке
Информация появилась в соцсетях.
Информация появилась в соцсетях.
Пользователи Facebook, распространившие недостоверную информацию о взорвавшемся кошельке (по другим данным, это был клатч), посоветовали горожанам «быть бдительными», «ничего не поднимать с земли и не брать». В соцсети отметили, что «чаще всего на такое попадаются дети».
Ранее в соцсетях и СМИ появились данные о готовящихся терактах в Воронеже и других городах России. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал информацию ложной. В комитете подчеркнули, что достоверными и точными «по данному вопросу» можно считать только официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра НАК.
Контекст
Взрыв в вагоне петербургского метро случился на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. В теракте пострадал 51 человек, погибли 14 человек, включая террориста.